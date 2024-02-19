'Şeriat Paylaşımı' Sonrası Gözaltına Alınan Feyza Altun'a Sosyal Medyada Destek!
'Şeriat Paylaşımı' Sonrası Gözaltına Alınan Feyza Altun'a Sosyal Medyada Destek!
Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı 'şeriat' paylaşımı sonrası hedef gösterilmesi ardından gözaltına alınan avukat Feyza Altun'a çok sayıda destek geldi.
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Özellikle Dilan Polat davası sırasında sosyal medyada aktif bir çalışma yürüten avukat Feyza Altun'un Twitter (X) hesabı üzerinden yaptığı 'şeriat' paylaşımı gündeme oturdu.
Farsça yaptığı paylaşımının altına gelen yoruma cevap veren Altun'un 'Şeriata S*kayım' yanıtı kısa sürede sosyal medyada yayılırken, bir kesim tarafından hedef haline getirildi.
'#feyzaaltuntutuklansın' etiketi trend olurken, gazeteci İsmail Saymaz, Altun'un 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alındığını duyurdu.
Emniyete götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye getirilen Altun 'Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatla yönetilmeyecek' diyerek paylaşımının arkasında durdu.
Sözlerinin arkasında olduğunu söyleyen ve sağlık kontrolüne gülümseyerek gelen Altun'a çok sayıda gazeteci ve vatandaştan destek geldi. 👇
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