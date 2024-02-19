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Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.02.2024 - 17:01

Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımları yüzünden hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun geçtiğimiz saatlerde gözaltına altındı. İlk sözlerinde 'Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok' diyen Feyza Altun'un ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerin ardından '#FeyzaAltunYalnızDeğildir' tagi sosyal medyada gündem oldu.

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Dilan Polat davasıyla beraber birçoğumuzun daha da yakından tanıdığını Avukat Feyza Altun geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.

Dilan Polat davasıyla beraber birçoğumuzun daha da yakından tanıdığını Avukat Feyza Altun geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.

Her şey Altun'un Farsça yaptığı bir paylaşım altına yorum yapan sosyal medya kullanıcısına "Şeriate s*kayım" diyerek karşılık vermesiyle başladı.

Her şey Altun'un Farsça yaptığı bir paylaşım altına yorum yapan sosyal medya kullanıcısına "Şeriate s*kayım" diyerek karşılık vermesiyle başladı.

Bu paylaşımla belli bir kesimin ağır topa tutulunca sosyal medyada "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi trend oldu.

Bu paylaşımla belli bir kesimin ağır topa tutulunca sosyal medyada "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi trend oldu.

Tüm detayları bu haberimizde anlatmıştık

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.

'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”

Soruşturma başlatılmasından kısa bir süre hakkında yeni bir karar verilen ünlü avukatın gözaltına alındığı açıklandı.

Soruşturma başlatılmasından kısa bir süre hakkında yeni bir karar verilen ünlü avukatın gözaltına alındığı açıklandı.
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Evinde epey kalabalık bir polis ekibinin arama yaptığı söylenen Feyza Altun'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı:

Gözaltına alınan Altun emniyet müdürlüğüne götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

Gözaltına alınan Altun emniyet müdürlüğüne götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.

. Sağlık kontrolünden geçirilen Altun, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolüne girerken açıklama yapan ünlü avukat "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" ifadelerini kullandı.

Sağlık kontrolüne girerken açıklama yapan ünlü avukat "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" ifadelerini kullandı.

O anları burada da görebilirsiniz 👇👇

Sağlık kontrolleri tamamlanan Feyza Altun polis ekipleri eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Sağlık kontrolleri tamamlanan Feyza Altun polis ekipleri eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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