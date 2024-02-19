Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!

'Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.”