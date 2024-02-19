Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Hakkında Soruşturma Başlatıldıktan Sonra Gözaltına Alınan Feyza Altun'un İlk Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Sosyal medyadaki 'şeriat' paylaşımları yüzünden hakkında soruşturma başlatılan Avukat Feyza Altun geçtiğimiz saatlerde gözaltına altındı. İlk sözlerinde 'Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok' diyen Feyza Altun'un ilk görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerin ardından '#FeyzaAltunYalnızDeğildir' tagi sosyal medyada gündem oldu.
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Dilan Polat davasıyla beraber birçoğumuzun daha da yakından tanıdığını Avukat Feyza Altun geçtiğimiz gün Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşımlarla gündem yarattı.
Her şey Altun'un Farsça yaptığı bir paylaşım altına yorum yapan sosyal medya kullanıcısına "Şeriate s*kayım" diyerek karşılık vermesiyle başladı.
Bu paylaşımla belli bir kesimin ağır topa tutulunca sosyal medyada "#feyzaaltuntutuklansın" etiketi trend oldu.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Altun'un paylaşımıyla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan soruşturma başlattı.
Soruşturma başlatılmasından kısa bir süre hakkında yeni bir karar verilen ünlü avukatın gözaltına alındığı açıklandı.
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Evinde epey kalabalık bir polis ekibinin arama yaptığı söylenen Feyza Altun'un gözaltına alındığı anlar ortaya çıktı:
Gözaltına alınan Altun emniyet müdürlüğüne götürülmeden önce sağlık kontrolünden geçirildi.
Sağlık kontrolüne girerken açıklama yapan ünlü avukat "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatle yönetilmedi. Hiçbir zamanda şeriatle yönetilmeyecek" ifadelerini kullandı.
O anları burada da görebilirsiniz 👇👇
Sağlık kontrolleri tamamlanan Feyza Altun polis ekipleri eşliğinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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