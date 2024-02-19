Şeriat Paylaşımıyla Gündem Yaratan Feyza Altun Gözaltına Alındı!

'Laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı; Cumhuriyeti, Anayasal düzeni yıkmak isteyen, kafa kesip, kadınları taşlayarak öldürmek isteyen ‘’dinci şeriat’’ ile İslam hukuku ve yol gösterici olduğu belirtilen 'Şeriat’’ın ayrımını yaparsa kamuoyunu da aydınlatmış olur.'