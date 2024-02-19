Şeriat Paylaşımıyla Gündem Yaratan Feyza Altun Gözaltına Alındı!
Şeriat Paylaşımıyla Gündem Yaratan Feyza Altun Gözaltına Alındı!
Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şeriat paylaşımlarıyla gündem olan Feyza Altun gözaltına alındı.
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Geçtiğimiz gün şeriat hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı.
Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattığı haberi ise kısa sürede manşetlere taşındı.
Hakkında soruşturma başlatılan ünlülerin avukatı Feyza Altun gözaltına alındı. Halk TV'ye açıklama yapan ünlü avukat, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.
Gözaltı kararı çıktığında evinde arama yapıldığı kaydedilen Altun'un ifadesi alındıktan sonra yarın adliyeye sevk edilceği ifade edildi.
Şeriata karşıtı açıklamalarıyla bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olan Altun, geceden sabaha paylaşımlarına da devam etti.
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Gazeteci Murat Ağırel, Feyza Altun'un olayı sonrası "eyza Altun’un evinde şu anda arama yapılıyor. Sonra da gözaltına alınacak" paylaşımında bulundu.
Murat Ağırel'in Twitter (X) paylaşımını da burada görebilirsiniz 👇
Hakkında soruşturma başlatılan Altun hakkında paylaşım yapan bir diğer isim Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz "Avukat Feyza Altun’la konuştum. Evde savcı ve 13 polis arama yapıyormuş. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlatılmış." ifadelerini kullandı.
"Altun, şöyle dedi: 'Şeriatla ilgili paylaşıp yapıp yapmadığımı soruyorlar. Hakkımda gözaltı kararı var. Güvenlik Şubesi’ne götürüleceğim.'"
İsmail Saymaz'ın paylaşımını da buraya bırakıyoruz 👇
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