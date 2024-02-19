Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Şeriat Paylaşımıyla Gündem Yaratan Feyza Altun Gözaltına Alındı!

Şeriat Paylaşımıyla Gündem Yaratan Feyza Altun Gözaltına Alındı!

Feyza Altun
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
19.02.2024 - 14:31

Avukat Feyza Altun hakkında Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Şeriat paylaşımlarıyla gündem olan Feyza Altun gözaltına alındı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Geçtiğimiz gün şeriat hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı.

Geçtiğimiz gün şeriat hakkında yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattığı haberi ise kısa sürede manşetlere taşındı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nın paylaşımla ilgili ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan re'sen soruşturma başlattığı haberi ise kısa sürede manşetlere taşındı.

Hakkında soruşturma başlatılan ünlülerin avukatı Feyza Altun gözaltına alındı. Halk TV'ye açıklama yapan ünlü avukat, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.

Hakkında soruşturma başlatılan ünlülerin avukatı Feyza Altun gözaltına alındı. Halk TV'ye açıklama yapan ünlü avukat, "Evimde arama yapılıyor. Şeref duyarım, korkmuyorum" dedi.

Gözaltı kararı çıktığında evinde arama yapıldığı kaydedilen Altun'un ifadesi alındıktan sonra yarın adliyeye sevk edilceği ifade edildi.

Gözaltı kararı çıktığında evinde arama yapıldığı kaydedilen Altun'un ifadesi alındıktan sonra yarın adliyeye sevk edilceği ifade edildi.

Şeriata karşıtı açıklamalarıyla bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olan Altun, geceden sabaha paylaşımlarına da devam etti.

Şeriata karşıtı açıklamalarıyla bir kesim tarafından ağır eleştirilerin hedefi olan Altun, geceden sabaha paylaşımlarına da devam etti.

Feyza Altun'un paylaşımlarının tamamını bu içeriğimizde derledik 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gazeteci Murat Ağırel, Feyza Altun'un olayı sonrası "eyza Altun’un evinde şu anda arama yapılıyor. Sonra da gözaltına alınacak" paylaşımında bulundu.

Gazeteci Murat Ağırel, Feyza Altun'un olayı sonrası "eyza Altun’un evinde şu anda arama yapılıyor. Sonra da gözaltına alınacak" paylaşımında bulundu.

'Laik, demokratik hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti'nin savcısı; Cumhuriyeti, Anayasal düzeni yıkmak isteyen, kafa kesip, kadınları taşlayarak öldürmek isteyen ‘’dinci şeriat’’ ile İslam hukuku ve yol gösterici olduğu belirtilen 'Şeriat’’ın ayrımını yaparsa kamuoyunu da aydınlatmış olur.'

Murat Ağırel'in Twitter (X) paylaşımını da burada görebilirsiniz 👇

Murat Ağırel'in Twitter (X) paylaşımını da burada görebilirsiniz 👇
twitter.com

Hakkında soruşturma başlatılan Altun hakkında paylaşım yapan bir diğer isim Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz "Avukat Feyza Altun’la konuştum. Evde savcı ve 13 polis arama yapıyormuş. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlatılmış." ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan Altun hakkında paylaşım yapan bir diğer isim Gazeteci İsmail Saymaz oldu. Saymaz "Avukat Feyza Altun’la konuştum. Evde savcı ve 13 polis arama yapıyormuş. Hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrikten soruşturma başlatılmış." ifadelerini kullandı.

"Altun, şöyle dedi: 'Şeriatla ilgili paylaşıp yapıp yapmadığımı soruyorlar. Hakkımda gözaltı kararı var. Güvenlik Şubesi’ne götürüleceğim.'"

"Altun, şöyle dedi: 'Şeriatla ilgili paylaşıp yapıp yapmadığımı soruyorlar. Hakkımda gözaltı kararı var. Güvenlik Şubesi’ne götürüleceğim.'"

İsmail Saymaz'ın paylaşımını da buraya bırakıyoruz 👇

İsmail Saymaz'ın paylaşımını da buraya bırakıyoruz 👇
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
139
46
15
9
6
4
4
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?