Gözaltına Alınan Feyza Altun'dan İlk Açıklama: 'Türkiye Şeriatla Yönetilmiyor, Hiçbir Zaman da Yönetilmeyecek'

Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan paylaştığı şeriat ile ilgili sözlerinin ardından gözaltına alındı.
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrolleri için hastaneye gittiği sırada muhabirlere açıklama yaptı.
Feyza Altun o anlarda, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi.
İşte o anlar: 👇
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