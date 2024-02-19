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Gözaltına Alınan Feyza Altun'dan İlk Açıklama: 'Türkiye Şeriatla Yönetilmiyor, Hiçbir Zaman da Yönetilmeyecek'

Gözaltına Alınan Feyza Altun'dan İlk Açıklama: 'Türkiye Şeriatla Yönetilmiyor, Hiçbir Zaman da Yönetilmeyecek'

Beykoz Feyza Altun
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
19.02.2024 - 16:36

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Avukat Feyza Altun, sosyal medyadan paylaştığı şeriat ile ilgili sözlerinin ardından gözaltına alındı.

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrolleri için hastaneye gittiği sırada muhabirlere açıklama yaptı.

Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme’ suçundan gözaltına alınan Feyza Altun, sağlık kontrolleri için hastaneye gittiği sırada muhabirlere açıklama yaptı.

Feyza Altun'un gözaltına alınması ile ilgili detaylı habere buradan ulaşabilirsiniz: 👇

Feyza Altun o anlarda, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi.

Feyza Altun o anlarda, "Türkiye laik bir ülkedir. Türkiye'de şeriat yok. Türkiye şeriatla yönetilmiyor hiçbir zaman da şeriatle yönetilmeyecek" dedi.

İşte o anlar: 👇

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