Gözaltına Alınan Feyza Altun'dan İlk Açıklama: 'Türkiye Şeriatla Yönetilmiyor, Hiçbir Zaman da Yönetilmeyecek'

30 Yıllık İlişkilerini Bir Video ile Özetleyen Çiftin Romantik Bir Filmden Alınmış Gibi Görünen Fotoğrafları

Henüz 3 Yaşında Olan Tatlı Bebeğin Öyle Bir Enerjisi Var ki Dans Ettiği Anlara Bayılacaksınız