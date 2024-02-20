Depremde Kayıtlara “Ölü” Olarak Geçti, Hayatı Kâbusa Döndü: 100 Bin Liralık Tazminatı İade Ettiler

'Şimdi kızımın yanına geldim, bir nevi tatile çıktık. Artık gezeceğim. 1-2 güne de oğlumun yanına Şırnak'a gideceğim, bakalım otobüslere binebilecek miyim? Dün hastaneye gittim, giriş yaptılar. Komşular, kocama beni soruyormuş, o da eşim tatile çıktı diyormuş. Yaşadığımı ispatlayana kadar resmi işlemler haricinde mahallemden çıkmıyordum. Şimdi çok şükür rahatım. Kız kardeşimin oğlunun düğünü Ankara'da oldu, gelemem, yolda beni tutuklarlarsa ne yapacağım demiştim.'