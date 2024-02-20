Depremde Kayıtlara “Ölü” Olarak Geçti, Hayatı Kâbusa Döndü: 100 Bin Liralık Tazminatı İade Ettiler
Depremde Kayıtlara “Ölü” Olarak Geçti, Hayatı Kâbusa Döndü: 100 Bin Liralık Tazminatı İade Ettiler
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen depremler sonrası nüfus kayıtlarına 'ölü' olarak işlenen 53 yaşındaki Naime Göğebakan'ın hayatı kâbusa döndü.
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Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin liralık tazminat Göğebakan ailesinin hesabına da yatırıldı. Naime Göğebakan'ın yaşadığının bildirilmesi sonrası aile, ödenen parayı iade etti.
6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremlerde 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı.
6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kayıtlara "ölü" olarak geçirilen 53 yaşındaki Naime Göğebakan'ın yaptığı başvuru kabul edildi. Kuluncak ilçesine bağlı Göğebakan Mahallesi'nde eşi Erdal Göğebakan ile yaşayan 3 çocuk annesi 53 yaşındaki Göğebakan, 6 Şubat'taki depremler sonrası nüfus kayıtlarına "ölü" olarak işlendiğini öğrendi.
Ailenin savcılığa yaptığı başvuru üzerine, İlçe Nüfus Müdürlüğüne ulaştırılan taleple konu incelenmeye başladı. Hatanın tespitiyle kayıtlarda gerekli düzenleme yapıldı.Göğebakan, kayıtlarda "ölü" olarak göründüğü için bu süreçte yaşadığı kırsal mahallenin dışına resmi işlemler haricinde çıkmadı.Bu sürede, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ödenen 100 bin liralık tazminat da Göğebakan ailesinin hesabına yatırıldı. Naime Göğebakan'ın yaşadığının bildirilmesinin ardından aile, ödenen parayı iade etti.
Naime Göğebakan, kayıtlara ölü olarak geçmesinden dolayı çok zorluk yaşadığını söyledi. Bu süreçte kamu hizmetlerinden faydalanamadığını hatırlatan Göğebakan, "Hastaneye gidemedim, toplu taşımaları kullanamadım. Savcılığa da müracaatımız vardı, hatanın düzeltilmesi için. Çok şükür sonunda düzeltildi" dedi.Kaydın düzeltilmesinin ardından seçmen listesine baktığında ismini görmeyince seçim kuruluna başvurduğunu anlatan Göğebakan, şöyle devam etti:
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"Seçmen listesinde ismim yoktu, nüfusa gittim. Hekimhan Seçim Kuruluna gittim, düzelteceğiz dediler, sonra düzeltmemişlerdi. Liste çıktı yine yokum, tekrar giderek neden düzeltilmediğini sordum, peşine düştük. Geçen gün telefonla arayarak, düzeltildiğini söylediler. Oyumu Kuluncak ilçesinde kullanabileceğim."
Artık rahatça seyahat edebildiğini dile getiren Göğebakan, hatanın yaşandığı süreçte kimliğinin geçerli olmadığını, kontrollerde sorun yaşayabileceği endişesiyle evden dışarıya çıkamadığını ifade etti. Artık bol bol gezmeyi planladığını anlatan Göğebakan, şöyle konuştu:
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