Gemideki Son Görüntüleri Çekmişti! 128 Saat Sonra Bulundu: Marmara'da Batan Gemi Denizden Çıkarılmayacak
Gemideki Son Görüntüleri Çekmişti! 128 Saat Sonra Bulundu: Marmara'da Batan Gemi Denizden Çıkarılmayacak
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"Batuhan A" isimli gemide yapılan çalışmalar bittiğinde eski ve maliyeti yüksek olduğu için battığı yerde kalacağı duyuruldu.
Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan "Batuhan A" adlı kargo gemisindeki diğer 4 mürettebat için yürütülen arama kurtarma çalışmaları 7. gününde devam ediyor.Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı ve seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü.
Battığı pozisyonun arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı değerlendirilen geminin 3 boyutlu modellemesi de yapıldı.Sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edildi.Özel eğitimli dalgıçlarla SAS komandolarının TCG AKIN'dan gerçekleştirdiği dalışlarda, batık geminin makine dairesine ulaşıldı.
Kapısı güçlükle açılan makine dairesinin girişinde, gemide yağcı olarak görev yapan Hüseyin Tutuk'un (40) cansız bedeni bulundu. Cenazesi Bursa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi sonrası yakınlarına teslim edilen Tutuk, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde toprağa verilecek. Tutuk, ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı.
Görüntülerde 6 saattir aynı yerde olduklarını söyleyen ve "5'inci, 6'ncı elbisem bu, gece saat 01.00'den bu yana. Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor" diyen Tutuk'un eşine, saat 06.09'da internetten, içinde bulundukları durum hakkında mesaj yazdığı ve saat 06.19'da video paylaşımında bulunduğu belirlenmişti.
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Hüseyin Tutuk'un cansız bedeninin bulunduğu makine dairesinin girişindeki merdiven boşluğu, dalgıçlar tarafından da görüntülenirken, batma anına kadar güvertede, fırtınadan havalanan brandayı kontrol altına almaya çalıştıkları değerlendirilen diğer 4 mürettebatın izine rastlanmadı. Batıktaki arama çalışmalarının geminin makine dairesinde yoğunlaştırılarak süreceği kaydedildi.
Olası kaza ya da batma durumu düşünülmeyerek, gemideki eşyaların sabitlenmemesi nedeniyle depremde olduğu gibi sarsılmayla devrilen dolaplar alanı daraltırken çalışmalar güçlükle yürütülüyor.
Bugüne kadar, geminin kaptan köşkü, mürettebat kamaraları ve güvertesi detaylı aranırken makine dairesinin de aranmasının ardından gözden kaçma ihtimaline karşı enkazın en baştan bir kez daha aranacağı belirtildi.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, çalışmalar bittiğinde, "Batuhan A" isimli geminin, eski ve maliyeti yüksek olduğundan, battığı yerde kalacağını söyledi.Bursa, Yalova ve Çanakkale'den bölgede görevlendirilen 21 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ekibi ile 1 İHA da çalışmalara destek veriyor.
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