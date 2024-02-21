Gözler Meclis'e Çevrildi: Kredi Kartı Borcu Olanlara Af mı Geliyor?

Nerdeyse her gün gelen zamlar sonrası yurttaşın çare olarak sarıldığı kredi kartlarına ilişkin yeni bir konu gündeme geldi. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir, TBMM Başkanlığı’na sunduğu kanun teklifi ile kredi kartı borcundan dolayı kara listeye alınan ve sicili kirlenen tüketici için sicil affı istedi.