Polislerden Rakı İçmek İçin İzin mi İstedi? Feyza Altun Çıkan Haberlere Açıklık Getirdi
Polislerden Rakı İçmek İçin İzin mi İstedi? Feyza Altun Çıkan Haberlere Açıklık Getirdi
Feyza Altun sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Altun, geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'yı arayıp gözaltı sürecini anlattı. Ancak bu görüşmenin en çok konuşulan kısmı ise Altaylı'nın aktardığı rakı detayı olmuştu. Ünlü avukat o kısma açıklık getirdi.
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Feyza Altun'a yaptığı paylaşım nedeniyle halkı kin ve tahrik suçlamasıyla bir soruşturma açılmıştı.
Serbest bırakılan Altun, yayın hayatını YouTube'da sürdüren Fatih Altaylı'ya gözaltı sürecini anlattı.
Altaylı'nın aktardığına göre Altun şu ifadeleri kullandı...
Bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü Altun...
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