Polislerden Rakı İçmek İçin İzin mi İstedi? Feyza Altun Çıkan Haberlere Açıklık Getirdi

'Eve 15 polis 1 Cumhuriyet savcı geldi. Gayet kibarlardı. Çağırsanız da gelirdim, evde arama yapmak için bu kadar insana gerek yoktu. 5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım. Merak etmeyin korkudan değil üzüntüden ağlıyorum, bu olay beni gücendirdi, bu yapılan hukuka karşı bir ayıp'.'