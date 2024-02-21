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Polislerden Rakı İçmek İçin İzin mi İstedi? Feyza Altun Çıkan Haberlere Açıklık Getirdi

Polislerden Rakı İçmek İçin İzin mi İstedi? Feyza Altun Çıkan Haberlere Açıklık Getirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
21.02.2024 - 16:38

Feyza Altun sosyal medya hesabından yaptığı şeriat paylaşımı nedeniyle gözaltına alınıp ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Serbest bırakılan Altun, geçtiğimiz gün Fatih Altaylı'yı arayıp gözaltı sürecini anlattı. Ancak bu görüşmenin en çok konuşulan kısmı ise Altaylı'nın aktardığı rakı detayı olmuştu. Ünlü avukat o kısma açıklık getirdi.

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Feyza Altun'a yaptığı paylaşım nedeniyle halkı kin ve tahrik suçlamasıyla bir soruşturma açılmıştı.

Feyza Altun'a yaptığı paylaşım nedeniyle halkı kin ve tahrik suçlamasıyla bir soruşturma açılmıştı.

Serbest bırakılan Altun, yayın hayatını YouTube'da sürdüren Fatih Altaylı'ya gözaltı sürecini anlattı.

Serbest bırakılan Altun, yayın hayatını YouTube'da sürdüren Fatih Altaylı'ya gözaltı sürecini anlattı.

Altaylı'nın aktardığına göre Altun şu ifadeleri kullandı...

Altaylı'nın aktardığına göre Altun şu ifadeleri kullandı...

'Eve 15 polis 1 Cumhuriyet savcı geldi. Gayet kibarlardı. Çağırsanız da gelirdim, evde arama yapmak için bu kadar insana gerek yoktu. 5 dakika izin istedim, kendime bir rakı koydum oturdum, ağladım. Merak etmeyin korkudan değil üzüntüden ağlıyorum, bu olay beni gücendirdi, bu yapılan hukuka karşı bir ayıp'.'

Bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü Altun...

Bir yanlış anlaşılma olduğunu öne sürdü Altun...

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