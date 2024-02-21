Aşçının Mesajları Ortaya Çıktı: Marmara'da Batan Gemide Hayatını Kaybetmişti

Yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen konuşmalarda, Kılınç'ın 'bir kez daha kışın gemide olmayacağım' dediği ortaya çıktı.

Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.