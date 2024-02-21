Aşçının Mesajları Ortaya Çıktı: Marmara'da Batan Gemide Hayatını Kaybetmişti
Aşçının Mesajları Ortaya Çıktı: Marmara'da Batan Gemide Hayatını Kaybetmişti
Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken batan 'Batuhan A' isimli gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batık gemide cansız bedenine ulaşılan aşçı Zeynep Kılınç'ın ise bazı mesajları ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, Kılınç, 'manevi ağabeyim' dediği kaptan İrfan Çiriğ ile mesajlaşmıştı.
Kaynak: NTV
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Batuhan A. isimli gemi, Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nda 15 Şubat sabahı su alarak batmıştı.
Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı, seyir halindeymiş gibi göründüğü ortaya çıkmıştı.
Geminin kayıp personellerinden aşçı Zeynep Kılınç ile yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.
NTV'nin aktardığına göre, gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılınç'ın "manevi ağabeyim" dediği kaptan İrfan Çiriğ'e gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.
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