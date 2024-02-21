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Aşçının Mesajları Ortaya Çıktı: Marmara'da Batan Gemide Hayatını Kaybetmişti

Aşçının Mesajları Ortaya Çıktı: Marmara'da Batan Gemide Hayatını Kaybetmişti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
21.02.2024 - 15:04

Marmara Denizi açıklarında seyir halindeyken batan 'Batuhan A' isimli gemide arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Batık gemide cansız bedenine ulaşılan aşçı Zeynep Kılınç'ın ise bazı mesajları ortaya çıktı. NTV'nin haberine göre, Kılınç, 'manevi ağabeyim' dediği kaptan İrfan Çiriğ ile mesajlaşmıştı.

Kaynak: NTV

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Batuhan A. isimli gemi, Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nda 15 Şubat sabahı su alarak batmıştı.

Batuhan A. isimli gemi, Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nda 15 Şubat sabahı su alarak batmıştı.

Batuhan A. isimli gemide çalışan kayıp mürettabatı arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 

İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan ve 2 kişinin cansız bedenine ulaşılan kargo gemisinde, çalışmalar 7. günde de devam ediyor.

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı, seyir halindeymiş gibi göründüğü ortaya çıkmıştı.

Su altından kaydedilen görüntülerde, geminin yan yatmadığı, seyir halindeymiş gibi göründüğü ortaya çıkmıştı.

Batuhan A. adlı geminin seyir halindeymiş gibi batıp deniz tabanına düz şekilde oturduğu görüldü. Battığı pozisyonun ise arama kurtarma çalışmalarını kolaylaştıracağı düşünülmüştü.

Sonar cihazıyla yapılan incelemede kayıp 6 mürettebattan 2’sinin gemi enkazında olduğu tespit edilmişti.

Geminin kayıp personellerinden aşçı Zeynep Kılınç ile yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Geminin kayıp personellerinden aşçı Zeynep Kılınç ile yağcı Hüseyin Tutuk'un cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Tutuk,  ailesine gönderdiği son görüntülerde, geminin su aldığını söylemiş ve o anları kayıt altına almıştı. Tutuk, 'Allah'ım sen yardım et ya Rabb'im. 6 saattir aynı yerdeyiz. Gemi batıyor. Ya Rabb'im gemi batıyor.' sözleriyle video çekmişti.

NTV'nin aktardığına göre, gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılınç'ın "manevi ağabeyim" dediği kaptan İrfan Çiriğ'e gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

NTV'nin aktardığına göre, gemide aşçı olarak görev alan Zeynep Kılınç'ın "manevi ağabeyim" dediği kaptan İrfan Çiriğ'e gönderdiği mesajlar ortaya çıktı.

Yaklaşık 4 ay önce gerçekleşen konuşmalarda, Kılınç'ın 'bir kez daha kışın gemide olmayacağım' dediği ortaya çıktı. 

Abi duydum duyalı onu düşünüyorum. Bayağı etkilendim ya, yok ben bu işi kışın yapmayacağım. Yok, bu 3 kış oldu artık. Zaten kaç gündür düşünüyorum da kesin kararlıyım. Eğer sağ salim yaşarsak öyle yapacağım.

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