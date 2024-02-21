Ramazan Pidesi Fiyatları Şimdiden Belli Olmaya Başladı: Pide Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Ramazan Pidesi Fiyatları Şimdiden Belli Olmaya Başladı: Pide Fiyatları Ne Kadar Olacak?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar hazırlıklarını yerine getirirken, bir yandan da marketler ve fırıncılar da buna yönelik çalışmalarına başladı. Ramazan denince akla gelen ilk şeylerden biri elbette fırınların önünde kuyruk oluşturan Ramazan pidesi oluyor. Fakat her şeye bu kadar zam gelmişken, bu yıl Ramazan pidesi kaç TL'den satışa çıkacak? İşte ilk teklif!
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İslam dinine göre kutsal olan üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.
On bir ayın sultanı Ramazan gelirken elbette hazırlıklar da başladı. Geçtiğimiz günlerde restoranların iftar ve sahur menüleri için belirledikleri fiyatlar gündeme gelmişti.
Diğer bir yandan evde iftar ve sahur yapan vatandaşlar da Ramazan öncesi evlerindeki hazırlıkları sürdürecek.
Ancak Ramazan denince vazgeçilmez lezzetlerden biri de elbette Ramazan pidesi.
Fırıncılar un fiyatlarındaki artışın pideye yansımasını talep ederken, Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı da konuya ilişkin yorumlarını paylaştı.
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İller arasındaki fiyat farkının yanı sıra İstanbul'da ilçeden ilçeye bile değişen ekmek fiyatları, Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesinde de etken rol oynayacak.
Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu. Ekmek fiyatları ise 5 TL olarak görülüyordu.
Türkiye Fırıncılar Odası, pide fiyatlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.
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