Ramazan Pidesi Fiyatları Şimdiden Belli Olmaya Başladı: Pide Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar hazırlıklarını yerine getirirken, bir yandan da marketler ve fırıncılar da buna yönelik çalışmalarına başladı. Ramazan denince akla gelen ilk şeylerden biri elbette fırınların önünde kuyruk oluşturan Ramazan pidesi oluyor. Fakat her şeye bu kadar zam gelmişken, bu yıl Ramazan pidesi kaç TL'den satışa çıkacak? İşte ilk teklif!