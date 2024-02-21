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Ramazan Pidesi Fiyatları Şimdiden Belli Olmaya Başladı: Pide Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Ramazan Pidesi Fiyatları Şimdiden Belli Olmaya Başladı: Pide Fiyatları Ne Kadar Olacak?

Ramazan
GNS
GNS - Onedio Editörü
21.02.2024 - 16:25

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte oruç tutacak olan vatandaşlar hazırlıklarını yerine getirirken, bir yandan da marketler ve fırıncılar da buna yönelik çalışmalarına başladı. Ramazan denince akla gelen ilk şeylerden biri elbette fırınların önünde kuyruk oluşturan Ramazan pidesi oluyor. Fakat her şeye bu kadar zam gelmişken, bu yıl Ramazan pidesi kaç TL'den satışa çıkacak? İşte ilk teklif!

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İslam dinine göre kutsal olan üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.

İslam dinine göre kutsal olan üç ayların sonuncusu Ramazan ayının başlamasına çok kısa bir zaman kaldı.

11 Mart Pazartesi günü 2024 yılının ilk orucu için sahura kalkılacak. Ardından ibadetini yerine getirmek isteyen kimseler, 9 Nisan Salı gününe dek bir ay boyunca oruç tutacak.

On bir ayın sultanı Ramazan gelirken elbette hazırlıklar da başladı. Geçtiğimiz günlerde restoranların iftar ve sahur menüleri için belirledikleri fiyatlar gündeme gelmişti.

On bir ayın sultanı Ramazan gelirken elbette hazırlıklar da başladı. Geçtiğimiz günlerde restoranların iftar ve sahur menüleri için belirledikleri fiyatlar gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz yıl Ramazan ayında gündeme gelen iftar menüsü fiyatları bir hayli yüksek bulunmuştu. Bu yıl ise yine bütçeye uygun demeye bin şahit gereken menü fiyatlarıyla karşı karşıya geldik. Geçtiğimiz yıl 900 TL olan menülerin bu yıl 2 bin TL'yi aştığı görüldü.

Burada detaylıca bahsettik:

Diğer bir yandan evde iftar ve sahur yapan vatandaşlar da Ramazan öncesi evlerindeki hazırlıkları sürdürecek.

Diğer bir yandan evde iftar ve sahur yapan vatandaşlar da Ramazan öncesi evlerindeki hazırlıkları sürdürecek.

Özellikle iftar ve sahurda hurma yemeyi seven, tercih edenler fiyat araştırmalarına başladı.

Ancak Ramazan denince vazgeçilmez lezzetlerden biri de elbette Ramazan pidesi.

Ancak Ramazan denince vazgeçilmez lezzetlerden biri de elbette Ramazan pidesi.

Ramazan'a az bir zaman kala Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı, pide fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Fiyat konusunda ilk başvurunun Sakarya'dan geldiğini açıkladı. İftar ve sahur sofralarının vazgeçilmezi Ramazan pidesine bu yıl her şeye olduğu gibi zam geleceği zaten öncesinde konuşulan konulardan bir tanesiydi.

Fırıncılar un fiyatlarındaki artışın pideye yansımasını talep ederken, Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı da konuya ilişkin yorumlarını paylaştı.

Fırıncılar un fiyatlarındaki artışın pideye yansımasını talep ederken, Türkiye Fırıncılar Odası Başkanı Halil İbrahim Balcı da konuya ilişkin yorumlarını paylaştı.

'Ekmek ve pide zammı için görüşmelerimiz devam ediyor. Fırıncılarımızın zam talebini değerlendiriyoruz. Önümüzdeki hafta yapacağımız toplantı sonrası kararımızı açıklayacağız.'

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İller arasındaki fiyat farkının yanı sıra İstanbul'da ilçeden ilçeye bile değişen ekmek fiyatları, Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesinde de etken rol oynayacak.

İller arasındaki fiyat farkının yanı sıra İstanbul'da ilçeden ilçeye bile değişen ekmek fiyatları, Ramazan pidesi fiyatlarının belirlenmesinde de etken rol oynayacak.

200 gramlık ekmek bazı illerde 10 TL'den satılırken, bazı illerde 15 TL'ye müşterisi ile buluşuyor.

Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu. Ekmek fiyatları ise 5 TL olarak görülüyordu.

Geçtiğimiz yıl 300 gramlık Ramazan pidesi 10 TL'den satılıyordu. Ekmek fiyatları ise 5 TL olarak görülüyordu.

Sakarya Fırıncılar Odası'nın başvurusunda 330 gramlık Ramazan pidesinin 20 TL olması yönünde bir talep geldi.

Türkiye Fırıncılar Odası, pide fiyatlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.

Türkiye Fırıncılar Odası, pide fiyatlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.

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