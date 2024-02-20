Ramazan Menüleri Küçüldü, Fiyatları Arttı: İftar Menülerinin Fiyatı İkiye Katlandı!
Ramazan Menüleri Küçüldü, Fiyatları Arttı: İftar Menülerinin Fiyatı İkiye Katlandı!
11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan için hazırlıklar başladı. Restoranlarda iftar menüsü hazırlığı sürüyor. Ancak bu sene restoranlardaki iftar menü fiyatları cep yakıyor. Zira NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığına göre, Ramazan menü fiyatları ikiye katlandı.
Peki iftar menüsü fiyatları kaç liradan başlıyor?
Kaynak: NTV
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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.
Restoranlar, iftar ve sahur menülerini belirlemeye başladı.
NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığına göre, iftar menülerinde geçen seneye göre iki kat artış var.
"Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken fiyatlar 4 bin ile 5 bin arasında değişecek."
Akşam Gazetesi'nden Arzu Kurum'un haberinde ise iftar menülerinin artan maliyetlerden dolayı miktarının azalacağı ve fiyatlarının da yüde 75 ila yüzde 100 arasında zamlanacağı ifadelerine yer verildi.
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