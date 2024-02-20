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Ramazan Menüleri Küçüldü, Fiyatları Arttı: İftar Menülerinin Fiyatı İkiye Katlandı!

Ramazan Menüleri Küçüldü, Fiyatları Arttı: İftar Menülerinin Fiyatı İkiye Katlandı!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
20.02.2024 - 23:54

11 Mart'ta başlayacak olan Ramazan için hazırlıklar başladı. Restoranlarda iftar menüsü hazırlığı sürüyor. Ancak bu sene restoranlardaki iftar menü fiyatları cep yakıyor. Zira NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığına göre, Ramazan menü fiyatları ikiye katlandı. 

Peki iftar menüsü fiyatları kaç liradan başlıyor?

Kaynak: NTV

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Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı.

On bir ayın sultanı olarak bilinen Ramazan ayı, 11 Mart günü başlıyor. Sayılı günler kalan Ramazan için de hazırlıklar başladı. Özellikle restoranlar, Ramazan için hazırlıklarını sürdürüyor.

Restoranlar, iftar ve sahur menülerini belirlemeye başladı.

Restoranlar, iftar ve sahur menülerini belirlemeye başladı.

Ramazan ayında birçok kişi, kalabalık gruplar halinde iftar yemeklerini tercih ediyor. Aile, arkadaş ve akrabalar ile düzenlenen iftar yemekleri, birçok kişi için vazgeçilmez. 

Fakat bu sene Ramazan ayında bir restoranda iftar yemeği yemek ateş pahası.

NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığına göre, iftar menülerinde geçen seneye göre iki kat artış var.

NTV'den Beyzanur Özer'in aktardığına göre, iftar menülerinde geçen seneye göre iki kat artış var.

NTV'nin haberine göre, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı Ramazan Bingöl, geçen sene bir işletmesinde 900 TL olan iftar menülerinin bu sene 2 bin 500 TL'ye kadar çıktığını belirtiyor.

"Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken fiyatlar 4 bin ile 5 bin arasında değişecek."

"Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken fiyatlar 4 bin ile 5 bin arasında değişecek."

Bingöl, açıklamalarında ayrıca 'Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Şu anda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu... Bu sene de yüzde 100'den aşağı olacağını düşünmüyorum.' ifadelerine yer verdi.

Akşam Gazetesi'nden Arzu Kurum'un haberinde ise iftar menülerinin artan maliyetlerden dolayı miktarının azalacağı ve fiyatlarının da yüde 75 ila yüzde 100 arasında zamlanacağı ifadelerine yer verildi.

Akşam Gazetesi'nden Arzu Kurum'un haberinde ise iftar menülerinin artan maliyetlerden dolayı miktarının azalacağı ve fiyatlarının da yüde 75 ila yüzde 100 arasında zamlanacağı ifadelerine yer verildi.

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Genel Başkanı ve İstanbul Lokantacılar Odası Başkanı Sayit Karabağlı yaptığı açıklamalarda 'İftar menüleriyle ilgili henüz bir çalışmaya girmedik. Fix menü yapan yerler uçuyorlar. Ama piyasa çok daha sıkıntılı. O nedenle çok fazla yüklenilemez diye düşünüyorum' dedi.

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