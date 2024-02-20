Ramazan Menüleri Küçüldü, Fiyatları Arttı: İftar Menülerinin Fiyatı İkiye Katlandı!

Bingöl, açıklamalarında ayrıca 'Menülerde yüzde 100'e yakın zam beklenirken 4 bin ile 5 bin arasında değişecek. Şu anda bizim derneğimize de gelen en çok şikayetlerin başında restoran ve lokanta benzeri yerlerin fiyatlarının çok yüksek olduğu... Bu sene de yüzde 100'den aşağı olacağını düşünmüyorum.' ifadelerine yer verdi.