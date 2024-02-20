Cem Küçük'ün Canlı Yayınında Emekliye Çifte Zam İddiası: Tarih Verdi!

Seçim öncesi emekliye ek zam iddialarına bir yenisi daha eklendi. Zam yapılacak iddialarına TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız da katıldı. Cem Küçük'ün canlı yayınında emekliler için ek zam yapılacak iddiası gündeme geldi.