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Cem Küçük'ün Canlı Yayınında Emekliye Çifte Zam İddiası: Tarih Verdi!

Cem Küçük'ün Canlı Yayınında Emekliye Çifte Zam İddiası: Tarih Verdi!

Emekli Maaşı cem küçük
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
20.02.2024 - 08:28

Seçim öncesi emekliye ek zam iddialarına bir yenisi daha eklendi. Zam yapılacak iddialarına TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız da katıldı. Cem Küçük'ün canlı yayınında emekliler için ek zam yapılacak iddiası gündeme geldi. 

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"Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna cevap veren TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti.

"Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna cevap veren TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti.

Emekli ikramiyelerinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması sonrası maaşlara ve ikramiyelere zam konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Emekli ikramiyelerinin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılması sonrası maaşlara ve ikramiyelere zam konusundaki tartışmalar yeniden gündeme geldi.

Gazeteci Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayınında emekliler için ek zam yapılacağı iddia edildi."Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna yanıtlayan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti.

Gazeteci Cem Küçük'ün TGRT Haber canlı yayınında emekliler için ek zam yapılacağı iddia edildi."Emekliye bir zam daha gelir mi?" sorusuna yanıtlayan TGRT Haber Ekonomi Editörü Yaprak Hırka Yıldız, 1 Nisan'ı işaret etti.

Ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğuna dikkat çeken TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin harekete geçtiğini vurguladı.

Ek zam ihtimalinin kulislerde konuşulduğuna dikkat çeken TGRT Haber Ekonomi editörü Yaprak Hırka Yıldız, emeklilerin maaş zammı beklentisine karşılık vermek için hükümetin harekete geçtiğini vurguladı.

Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek canlı yayında tarih de verdi.

Yıldız, "Ek zam gelme ihtimalinin olduğunu söyleyenler var. Burada 1 Nisan tarihi işaret ediliyor, ekonomistler tarafından. Yani 1 Nisan'da emekli maaşları yeniden yükseltilebilir" diyerek canlı yayında tarih de verdi.
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Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını kaydeden Yıldız, "Bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.

Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 8-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara yatacağını kaydeden Yıldız, "Bayram ikramiyelerine de öncesinde bir miktar artış gelebilir. Beklentiler de o yönde" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin lira olacağını açıklamıştı.
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