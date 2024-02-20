Resmi Gazete Duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Personel Alacak, Tarihler Belli Oldu
Resmi Gazete Duyurdu: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 Bin Personel Alacak, Tarihler Belli Oldu
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
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Başvuru tarihleri belli oldu.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, bakanlığın merkez ve taşra teşkilatı birimlerinde çalıştırılmak üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın sözleşmeli 8 bin personel alınacak.
Başvurular 21 Şubat-11 Mart tarihleri arasında, Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden "isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr" e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek.
Sözleşmeli personel alımına ilişkin duyuru, ilan ve bilgilendirmeler Bakanlığın resmi internet sayfalarında "www.aile.gov.tr ve/veya www.aile.gov.tr/pgm" veya Kariyer Kapısı üzerinden yayımlanacak.
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