Canlı Yayında Kavga: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu
Canlı Yayında Kavga: Şaban Sevinç ile Cemal Canpolat Birbirine Girdi, Hakaretler Havada Uçuştu
31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere sayılı günler kala tartışmalar daha da artmaya başladı. TV100 canlı yayınına katılan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında gergin anlar yaşandı.
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TV100 canlı yayınında kavga çıktı. Gürkan Hacır'ın sunduğu Taksim Meydanı programında konuk olan gazeteci Şaban Sevinç ile eski CHP İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat arasında tartışma çıktı.
Canpolat, 31 Mart seçimlerine ilişkin CHP üzerinden yapılan tartışmada Sevinç'e yönelik, "Bunlar senin tahriklerindir, ben bir kere tahriklerine geldim daha gelmem. Sen görevini yaptın Şaban, sahibine karşı görevini yaptın" dedi.
Bu sözlere öfkelenen Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun Cemal Canpolat? Senin sahibin kim? Terbiyesizlik yapıyorsun. Benim sahibim olacak kişi anasının karnından doğmadı. Terbiyesiz herif. Utanmaz" ifadelerini kullandı.
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