Gelecek Partisi'nden Dikkat Çeken Hamle: Ankara'da CHP'yi, Mardin'de AK Parti'yi Destekleyecek

Gelecek Partisi, yerel seçim ilişkin dikkat çeken bir hamle de bulundu. 6 ilde başka partilerin adaylarına oy vereceklerini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Gelecek Partisi Ankara'da CHP'yi, Mardin'de ise AK Parti'nin adayı Abdullah Erin'i destekleyecek.