Kaderine Terk Edilmiş 31 Lüks Villanın FETÖ'ye Ait Olduğu İddiası Olay Oldu
Kaderine Terk Edilmiş 31 Lüks Villanın FETÖ'ye Ait Olduğu İddiası Olay Oldu
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Konuya ilişkin konuşan mahalle sakini Furkan Bölük, "Mahalleli olarak biz villaların FETÖ’ya ait olmadığını düşünüyoruz, öyle olmadığını da duyduk. Villaların kime ait olduğuna dair fikrimiz yok" dedi.
Darıca’da Pirireis Mahallesi Yelkenkaya Mevkii’nde denize cephe tepe üzerine kurulu olan ve yaklaşık 28 yıldır kaba inşaat halinde bulunan 31 lüks villanın FETÖ’ye ait olduğu söylentileri sosyal medyada geniş kitlelere ulaşınca bu villalar merak konusu oldu.
Resort Yelkenkaya Projesi’nde 13 bin metrekarelik alana sahip arsaya, 21 villa yerine 31 villa yapınca inşaat çalışmaları imar mevzuatına uyulmadığı gerekçesiyle inşaat çalışmalarına 28 yıl önce son verildi. Ortalığı karıştıran iddianın aslında gerçeği yansıtmadığı öğrenilirken, İnşaat halindeki 31 villa harabeye döndü. Alkol ve uyarıcı madde kullananların da uğrak yeri haline gelmiş.
"Buranın derhal temizlenmesini, halka açılmasını istiyoruz" diyen mahalle sakini Furkan Bölük, "20 yıldan aşkın süredir villalar var. Burada çok fazla alkol, uyuşturucu gibi madde kullanımı oluyor. Alkol içip arabasıyla denize uçanlar da oluyor. Bazı intihar olayları da burada geliştiğini duyuyoruz'' dedi.
Sözlerine devam eden Furkan Bölük, ''Emniyet güçlerimiz ne kadar önlem alsa da yeterli olmadığını düşünüyorum. Buranın derhal temizlenmesini, halka açılmasını istiyoruz. Mahalleli olarak biz villaların FETÖ’ya ait olmadığını düşünüyoruz, öyle olmadığını da duyduk. Villaların kime ait olduğuna dair fikrimiz yok. Villaların deprem öncesi yapı olduğu için imarla alakalı problemin olduğunu biliyoruz. Villalarla alakalı adli sürecin devam ettiğini biliyoruz" diye konuştu.
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