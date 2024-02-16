Maden Faciasında Gözaltına Alınan 8 Kişiden 6'sı Tutuklandı
Maden Faciasında Gözaltına Alınan 8 Kişiden 6'sı Tutuklandı
Erzincan’ın İliç ilçesinde meydana gelen maden faciasında gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklandı. 2 şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
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Erzincan'a bağlı İliç’teki Çöpler Altın Madeni’nde göçük altında kalan 9 işçiden hâlâ haber yok. İşçilerin yakınlarının 5.günde de bekleyişi sürüyor.
Erzincan'ın İliç ilçesinde maden ocağındaki heyelanda toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ederken soruşturmada da yeni bir gelişme yaşandı.
Başlatılan soruşturma kapsamında altın madeni ocağını işleten şirkette yönetici ile idareci pozisyonunda çalışan ve gözaltına alınan Kanadalı J.R.G'nin yanı sıra A.C, H.Ü, M.B, Ş.D, S.D, M.T ve A.R.K'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından İliç Adliyesi'ne götürüldü.
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan zanlılardan aralarında J.R.G'nin de yer aldığı 6'sı tutuklanmaları, 2'si ise haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.
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Sulh ceza hakimliği, 6 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. 2 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Serbest kalanların ayrıcalığı neymiş?
Şu adli kontrol şartı ile serbest bırakmasına sinir oluyorum. Yakalamışsınız salmayın şu adamları amk
beni de tutuklasınlar amk