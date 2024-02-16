AK Parti Grup Başkanvekili Duyurdu: Adli Para Cezalarında Alt ve Üst Sınır Artırılıyor

''Toplam 5 yıl veya daha fazla kesinleşmiş hapis cezasının infazı bakımından hükümlünün kısıtlanması, kişinin veya mal varlığının korunması kriterine bağlanarak vesayetin takdir yetkisine veriliyor. Türk Ceza Kanun'nun 220'nci ve 314'üncü maddelerinde bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenlemeyle Anayasa Mahkemesi'nin iptal gerekçelerini de dikkate almak suretiyle örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemeyi müstakil bir suç haline getirmiş oluyoruz ve cezasını da aynı şekilde belirlemiş oluyoruz.'