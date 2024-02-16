AK Parti Grup Başkanvekili Duyurdu: Adli Para Cezalarında Alt ve Üst Sınır Artırılıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Duyurdu: Adli Para Cezalarında Alt ve Üst Sınır Artırılıyor
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, adli para cezalarında alt ve üst sınırları yeniden düzenlediklerini açıkladı.
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AK Partili Zengin, "1 günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış olacak" dedi.
AK Parti, 8'inci Yargı Paketi olarak anılan "Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"ni, TBMM Başkanlığı'na sundu.
Meclis'te basın toplantısı düzenleyerek teklifin detaylarını açıklayan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Şu an içinde bulunduğumuz yargılamaya dair başvuru sürelerinde son derece karmaşık bir yapılanma var. Gün olarak verilen süreler var. Hafta olarak verilenler var. Doğal olarak bu, karışıklıklara sebebiyet veriyor. İşte bu sebepten kaynaklı olarak, bundan sonraki düzenlemelerimizi hafta ve ay olarak ifade etmiş olacağız" dedi.
Ceza yaptırımlarının etkinliğini artırmak amacıyla adli para cezalarında sınırları yükselttiklerini kaydeden AK Partili Zengin, "Buna göre 1 günlük adli para cezasının alt sınırı 20 TL'den 100 TL'ye, üst sınırı ise 100 TL'den 500 TL'ye çıkarılmış olacak. Ayrıca, ön ödeme miktarı hesaplanırken 1 günün karşılığı olarak 30 TL'den 100 TL'ye çıkmış olacak. 1 Haziran 2024 tarihinden itibaren işlenecek olan suçlar için bunlar hayata geçmiş olacak" dedi.
"Kesinleşmiş hapis cezası amacıyla ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlülerin kısıtlanması kuralı, artık kendi isteğine bırakılıyor'' diyen AK Partili vekil Zengin, sözlerine şöyle devam etti:
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