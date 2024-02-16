TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Belediye Başkan Adayı Oldu
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Belediye Başkan Adayı Oldu
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Baş kararıyla ilgili yaptığı açıklamada "İşçi havzalarının sağ partilerin oy deposu olarak görülüp terk edilmesine asla razı olmayacak ve bu algıyı değiştireceğiz" dedi.
Baş'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama şöyle: "Ülkemiz yine önemli bir seçim sürecine giriyor. Öncelikle partimize güvenen, belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği için partimize başvuran tüm adaylarımıza gönülden teşekkür ediyorum. Türkiye İşçi Partisi’nden aday olmak insana ne makam kazandırır ne de para pul; TİP adaylığının anlamı sorumluluk almak, elini taşın altına koymaktır. Gebze’yi işçiler yönetecek. Türkiye’yi işçiler yönetecek" dedi.
İşte o paylaşım:
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