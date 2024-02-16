Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci'yi Eleştiren Ahmet Hakan'a Tepki: 'Hep Patronun Yanında Oldu'

Halk TV'deki görevinden ayrılıp TİP'in Çankaya Belediye Başkan Adayı olan İrfan Değirmeci, gazeteci Ahmet Hakan tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Buna karşılık Değirmenci'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı gazeteci Ertuğrul Albayrak'tan Ahmet Hakan'a tepki geldi.