Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci'yi Eleştiren Ahmet Hakan'a Tepki: 'Hep Patronun Yanında Oldu'
Çankaya Belediye Başkan Adayı İrfan Değirmenci'yi Eleştiren Ahmet Hakan'a Tepki: 'Hep Patronun Yanında Oldu'
Halk TV'deki görevinden ayrılıp TİP'in Çankaya Belediye Başkan Adayı olan İrfan Değirmeci, gazeteci Ahmet Hakan tarafından sert bir dille eleştirilmişti. Buna karşılık Değirmenci'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı gazeteci Ertuğrul Albayrak'tan Ahmet Hakan'a tepki geldi.
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Albayrak, Ahmet Hakan'a "Hiç dönmedik yolumuzdan. Hep emekçinin, hep ezilenin yanında olduk. Ahmet Hakan da dönmedi aslında bu anlamda. Hep patronun hep sermayenin yanında oldu" diyerek tepki gösterdi.
Gazeteci İrfan Değirmenci, Halk TV'deki görevinden istifa etti. Siyasi yaşamına devam eden Değirmenci, 14 Mayıs'ta İzmir Milletvekili Adayı olduğu Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) yerel seçimlerde Çankaya Belediye Başkan Adayı oldu.
Hürriyet gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, köşesinde İrfan Değirmenci'yi eleştirdi. Hakan, yazısının "İrfan Döngüsü" başlıklı bölümünde, Değirmenci'nin siyasi yaşamını eleştirdi.
Ahmet Hakan'ın yazısına yanıt İrfan Değirmenci'nin uzun yıllardır birlikte çalıştığı Ertuğrul Albayrak'tan geldi. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunu kaydetti:
"Ahmet Hakan, yine İrfan Değirmenci'yi yazmış bugün, 'İrfan Döngüsü' diye... Beni engellemiş ama siz belki iletirsiniz elden ele biz hiç dönmedik yolumuzdan. Hep emekçinin, hep ezilenin yanında olduk. Ahmet Hakan da dönmedi aslında bu anlamda. Hep patronun hep sermayenin yanında oldu.__Kanal D'den kovulduğumuzda da arkamızdan 'hayır militanı' yazmışlığı var. Ne beklersin ki 'bize dönek demiş fırıldağın biri, açığımız ne imiş sor hele hele'😏"
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İşte o paylaşım:
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