Karın Ağrısıyla Gitti, Midesinden Çıkanlar Herkesi Şoke Etti: 2 Kilo Saç Çıktı
Karın Ağrısıyla Gitti, Midesinden Çıkanlar Herkesi Şoke Etti: 2 Kilo Saç Çıktı
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İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Turgay Güler tarafından muayene edilen hastanın yapılan tetkikler sonucunda midesinde yabancı bir cisim olduğu tespit edildi.
Ameliyata alınmasına karar verilen hastanın cerrahi müdahalesi Genel Cerrahi Uzmanı Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük tarafından yapıldı. Yapılan ameliyatta 40 yaşındaki kadın hastanın midesinden 2 adet 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağında 10 santimetre uzunluğunda 3 adet toplam 2 kilogram kıl kütlesi çıkarıldı.
Nadir görülen bir vakanın ameliyatını gerçekleştirdiğini söyleyen Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük,'' Mide ve ince bağırsaklarında tıkanıklığa yol açan midesini tamamına yakını dolduran ince bağırsakta tıkanmaya yol açan büyür kıl yumakları bizim Trikobezoar dediğimiz sindirilmemiş gıdalardan ya da kıl yumaklarından ya da bazı ilaçlardan oluşan bezoarın olduğunu tespit ettik'' dedi.
''Midesinden 2 adet yaklaşık 12-13 santimetrelik ve ince bağırsağını tam tıkayan yaklaşık 10-11 santimetrelik 2 adet bezoar çıkardık'' diyen Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük, hastada nadir görülen rapunzel sendromu tespit ettiklerini söyledi.
Hastalığa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulunan Yardımcı Doç. Dr. Seçkin Akküçük, "Bezoarlar çok nadir görülür, çok sık görülmez sindirilmemiş bazı sebze gıda artıkları birikebilir midede buna Phytobezoar diyoruz. Saç yeme alışkanlıkları olabilir, bazı psikolojik rahatsızlıklardan dolayı Trikobezoar diyoruz. Hatta literatürde bu rapunzel sendromu olarak da geçer. Umuyoruz ki bundan sonra o alışkanlığından da kurtulması üzerinde gerekli desteği alacaktır. Bazen kanamaya yol açabilirler hastamızda kanama yoktu ama midesi kanamaya yakın derecede iltihaplanmıştı. İlaçla tedavisi pek mümkün değildir'' diye konuştu.
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