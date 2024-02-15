Sedat Peker'den Aylar Sonra Instagram Paylaşımı: ''Seninle Her Şeye Varım Ben''

Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.