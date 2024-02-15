Sedat Peker'den Aylar Sonra Instagram Paylaşımı: ''Seninle Her Şeye Varım Ben''
Sedat Peker'den Aylar Sonra Instagram Paylaşımı: ''Seninle Her Şeye Varım Ben''
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, 14 Şubat Sevgililer Günü için sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
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Peker, uzun bir aradan sonra paylaşımda bulundu.
Organize suç örgütü lideri olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde 'dijital tecrit' altında tutulan Sedat Peker, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla eşi Özge Peker'le bir fotoğrafını paylaştı.
Bir süredir sessizliğini koruyan Sedat Peker, Sevgililer Günü için fotoğraf paylaştı. Eşi Özge Peker'in paylaştığı fotoğrafa sayfasında yer veren Sedat Peker, "Seninle her şeye varım ben" notunu düştü.
Peker çiftinin paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi. İşte o paylaşım:
Özge Yılmaz Peker ile 2008 yılında evlenen Sedat Peker, bu evliliğinden iki kızı, bir oğlu var.
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