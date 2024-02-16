Acı Olay: Kız Arkadaşı İçin Denize Atladı, İkisi de Hayatlarını Kaybetti
Acı Olay: Kız Arkadaşı İçin Denize Atladı, İkisi de Hayatlarını Kaybetti
İstanbul Sarıyer'de acı bir olay yaşandı. Tartışma sonrası denize atlayan sevgililer, kaldırıldıkları hastanede hayatlarını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Olay, dün sabaha karşı Emirgan Sahili’nde meydana geldi. 23 yaşındaki Aleyna S. ve 24 yaşındaki Ramazan K. yanlarındaki iki arkadaşıyla beraber Emirgan İskelesi önüne geldi.
İddiaya göre bir süre otomobilde oturan Aleyna S. ve Ramazan K. arasında tartışma çıktı. Bir anda otomobilden inen Aleyna S. koşarak denize atladı. Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan K. de onu kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.
Sevgilisinin çırpındığını gören Ramazan K. de onu kurtarmak için denize girdi. Denizden çıkmayı başaramayan sevgilileri arkadaşları da kurtaramayınca ekiplere haber verildi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kalp fışkırtanlar mal mı? Yok yere ‘ölmüş’ gencecik insanlar bir anlık öfkeyle. 😔
Kalp fışkıran gülen emojisi kullananlar sadece mal olsalar . Başa gelmeden ne olduğunu bilemeyen insan kılığında dolaşan küfür etmicem
Çok acı mekanları cennet eylesin.
Ya nasıl ya. Tamam deniz falan ama nasıl hani su üzerinde kalsalar yeterdi. Hiç mi yüzememişler? Kimse bir halat vs. atmamış mı hiç mi bir şeyler yapılamadı ... Devamını Gör