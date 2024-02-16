Adnan Oktar Cezaevinde de Rahat Durmadı: 'Büyük Aşklar Böyle Başlar'
Adnan Oktar Cezaevinde de Rahat Durmadı: 'Büyük Aşklar Böyle Başlar'
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onanmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden biri olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun örgüt içerisindeki avukatları Oktar'a gönderdiğini ve örgüte yeni isimler kazandırdığını yazdı.
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Adliyelerdeki avukatlarla tanışıp onları etkileyip örgüte kazandırmak için Mustafa Işık'ın görevlendirildiği ortaya çıkmıştı.
İşte o dikkat çeken diyaloglar: ''Genç avukat görüşte Adnan Oktar ile görüşmeye başladığı sırada elebaşının sapkın tavır ve hareketleri başlamıştı. A9 TV'den hatırlanacağı üzere farklı farklı hikayeler anlattı. S isimli avukat, avukatlık görevinden önce Adnan Oktar'ın müridiydi! S, Adnan Oktar'a 'Hocam size çok aşığım' dedi.''
Adnan Oktar silahlı suç örgütü avukat üye kazanımı için tuzak sistemi kurduğunu ve Marmara Cezaevi'nde kaldığı 40 günde 63 kadın avukatla görüştüğünü yazan gazeteci Ersel Yıldırım, kadın avukatlarla görüşülen sürenin 500 saati aştığını vurguladı.
Ersel Yıldırım yazısının devamında ise şunları kaydetti: ''Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, çocukların cinsel istismarı, cinsel saldırı, siyasi ve askeri casusluk dahil birçok suçtan yargılanan ve bu diyalogtan 2 sene sonra 1075 yıl hapis cezası alacak olan Adnan Oktar, avukat S'ye 'Büyük aşklar bazen böyle ilginç yerlerde başlar' dedi.''
Yazının son kısmında avukatların nasıl seçildiği anlatıldı: ''Örgütün kadın avukatlarda aradığı özellikler arasında genç olmaları, tecrübesiz olmaları, güzel olmaları, vekalet sahibi olmamaları vardı. Birçoğu sosyal medya üzerinden iş vaadiyle kandırıldı. Şu anda tutuklu olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu bu organizasyonu sağlayan kişiydi.''
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