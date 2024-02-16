Adnan Oktar Cezaevinde de Rahat Durmadı: 'Büyük Aşklar Böyle Başlar'

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Adnan Oktar ile birlikte 14 kişinin, 8 bin 658'er yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili 73'ü tutuklu 215 sanıklı davada verilen hapis cezalarını onanmıştı. Mynet Genel Yayın Yönetmeni Ersel Yıldırım, Adnan Oktar örgütünün önemli isimlerinden biri olan Avukat Sinem Mollahasanoğlu'nun örgüt içerisindeki avukatları Oktar'a gönderdiğini ve örgüte yeni isimler kazandırdığını yazdı.