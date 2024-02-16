Cem Boyner Kayıt Dışıyla Mücadelenin Yolunu Açıkladı: "Alışverişte Nakdi Ortadan Kaldırmak"
Cem Boyner Kayıt Dışıyla Mücadelenin Yolunu Açıkladı: "Alışverişte Nakdi Ortadan Kaldırmak"
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Linkedin hesabı üzerinden kayıt dışıyla mücadelenin en etkili yolunu açıkladı.
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Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın Bloomberg HT'deki röportajında kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilmesi ile ilgili sözlerine yanıt verdi.
Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Linkedin'deki paylaşımında açık bir çağrıda bulunarak kayıt dışıyla mücadelenin en etkili yolunun alışverişte nakdi ortadan kaldırmak olduğunu açıkladı.
''Herkese merhaba'' diyerek sözlerine başlayan Boyner’in konuyla ilgili paylaşımı ise şöyle; ''Bazı gündemler ıskalamaya gelmez, yerinde ve zamanında düşünceni paylaşmak kritik önem taşır. Taşın altına elimi koymaktan da hiçbir zaman geri durmam bilirsiniz, bu kez de iş başa düştü. Bazen söylediklerinden pişman olmak ilerde söylemediklerinden pişman olmanın yanında çok hafif kalır.''
''Konu, kredi kartı kullanımına getirilmesi planlanan kısıtlamalar. Dün İş Bankası Genel Müdürü Sayın Hakan Aran'ın Bloomberg HT'ye verdiği çok isabetli bir röportaja rastladım ve taksitli kartın dünyada ilk uygulayıcısı olarak benim konuyla ilgili bir yorum yapmam uygun olur diye düşündüm. Sayın Aran röportajında, kredi kartlarında asgari ücret limiti 20 bin liraya kadar olanların tedbir tartışmalarının dışında bırakılması gerektiğine işaret ediyor.''
''Kredi kartı kullanımına getirilecek kısıtlamaları son derece yanlış bulmanın ötesinde, en doğru karar "Nakiti ortadan kaldırmaktır" diyorum. 30 yılı aşkın zamandır perakendeciyim'' diyen Cem Boyner açıklamasına şöyle devam etti: Rahmetli Nuri Güven amcadan (YKM kurucusu) öğrendik ki müşterinin takside ihtiyacı var. Bu ihtiyacı biz icat etmedik. On yıllar boyunca mağazalarda senetli satış yaparak müşterilerimizin derdine derman olduk. Müşterinin gösterdiği yere gitmezsen, onun sorunlarını çözmezsen, ne banka kalır ne de perakende. Bugün de hala kart yerine senet ile müşterisine taksit yapan sayısız çok başarılı perakendeciler var.''
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Kredi kartı kullanımına kısıtlama getirilmek istenilerek esas meselenin gözden kaçırıldığına değinen Cem Boyner, ''Tüm alışverişler kredi kartı üzerinden yapılsa, ne vergi kaçağı kalır ne de bankacılık sistemi dışında bir hayat. Ne yolsuzluk ne de rüşvet. Bu sistemin dışında kalan 20 milyon insan bankacılık sistemi ile tanışırsa, kayıt dışı da minimuma iner. Bu kısıtlama gelirse de uzun süremez, çünkü hiçbir yönetim yurttaşının arzusu hilafına onun hayatını zorlaştıracak, hayat kalitesini bozacak, canını sıkacak kararları uzunca süre uygulayamaz, hemen geri döner'' dedi.
''Şimdilik hoşçakalın...” diyerek sözlerini sonlandıran Cem Boyner son olarak açıklamasında şunlara yer verdi: ''Önerim açık; limitlerle taksitleri kısarak vatandaşın hayatını zorlaştırmak yerine, ödemelerde nakit yerine kredi kartının kullanılmasına odaklanmak! Bu, vergi gelirlerini artırmanın da en çabuk ve pratik yollarından biridir. Bu önerimin perakendeciye, bankalara, vatandaşa ve devlete, yani bu dört oyuncuya da yarar sağlayacak en doğru çözüm olduğunu düşünüyorum. Bu da açık çağrım olsun. Şimdilik hoşçakalın...”
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