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"Alt Limitleri Kısıtlama Akıldan Bile Geçmemeli" Kredi Kartlarına Hangi Önlemler Gelebilir?

"Alt Limitleri Kısıtlama Akıldan Bile Geçmemeli" Kredi Kartlarına Hangi Önlemler Gelebilir?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.02.2024 - 19:49

Seçimden sonra beklenen vergi artışlarıyla zamlar harici bir de tüketimi kısıtlamak amacıyla kredi kartı harcamalarına düzenleme getirilmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da konuya dair değerlendirmeler yaptı. limit, asgari ödeme, nakit çekim ve taksit sayısı gibi düzenlemeler yolda.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizleri yüzde 45'e çıkarırken, son aylarda kredi kartı faizlerini ise sabit tuttu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizleri yüzde 45'e çıkarırken, son aylarda kredi kartı faizlerini ise sabit tuttu.

Kredi kartı akdi faiz oranı 3,66, gecikme faizi de 3,96 seviyesinde bulunurken, nakit çekim ve KMH (ek hesap) akdi faizi 4,42, gecikme faizi 4,72 oranında uygulanıyor. 

2023'te kredi kartı borçları 2,5 katına çıkarken, ekonomi yönetimi de enflasyonla mücadelede tüketim talebini sınırlamak için kredi kartlarının sınırlanmasına sıcak bakıyor.

Enflasyon Raporu 2024-I raporunda bu yönde öneriler sunulurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişti.

Enflasyon Raporu 2024-I raporunda bu yönde öneriler sunulurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartlarına yönelik düzenleme için "Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadeleriyle sinyal vermişti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartlarına yönelik düzenleme için "Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadeleriyle sinyal vermişti.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar da kredi kartlarına düzenleme çağrısında bulunmuştu.

"Alt limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli"

"Alt limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli"

Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da sosyal medyada da gündem olan kredi kartlarına yönelik açıklamalar yaptı. 

Aran, kredi kartlarında 20 bin ve bireysel tüketici kredilerinde 100 bin liranın altına limit düzenlemesi olmaması gerektiğini düşünürken, 'lüks tüketimin sınırlandırılması' gerektiğini belirtti. 

Türkiye İş Bankası Genel Müdürü Aran, alt limitleri önlemlerin dışında tutmak gerektiğini savunurken, 'Bu limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli' dedi. Limitin 'lüks tüketime yönelik kredilere gelmesi' gerektiğini belirtti.

Kredi kartlarına hangi önlemler gelebilir?

Kredi kartlarına hangi önlemler gelebilir?

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu da 10 Haber'e verdiği röportajda, kredi kartı harcamalarının enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, kredi kartlarındaki kullanımın son bir yılda yüzde 100’ü geçen seviyede bir arttığını söyledi. 

Kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulmasının söz konusu olabileceğini belirten Babuşcu, bu önlemlerin faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, taksit sayısının azaltılması ya da kaldırılması olabileceğini söyledi.

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