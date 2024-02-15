"Alt Limitleri Kısıtlama Akıldan Bile Geçmemeli" Kredi Kartlarına Hangi Önlemler Gelebilir?
"Alt Limitleri Kısıtlama Akıldan Bile Geçmemeli" Kredi Kartlarına Hangi Önlemler Gelebilir?
Seçimden sonra beklenen vergi artışlarıyla zamlar harici bir de tüketimi kısıtlamak amacıyla kredi kartı harcamalarına düzenleme getirilmesi bekleniyor. Prof. Dr. Şenol Babuşcu ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran da konuya dair değerlendirmeler yaptı. limit, asgari ödeme, nakit çekim ve taksit sayısı gibi düzenlemeler yolda.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), faizleri yüzde 45'e çıkarırken, son aylarda kredi kartı faizlerini ise sabit tuttu.
Enflasyon Raporu 2024-I raporunda bu yönde öneriler sunulurken, TCMB Başkanı Fatih Karahan da kredi kartlarına yönelik düzenleme yapılması gerektiğini düşündüklerini belirtmişti.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de kredi kartlarına yönelik düzenleme için "Başkasının parasıyla, krediyle, kartla zenginlik olmaz" ifadeleriyle sinyal vermişti.
"Alt limitlere kısıt getirmek akıldan bile geçmemeli"
Kredi kartlarına hangi önlemler gelebilir?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın