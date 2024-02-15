"Alt Limitleri Kısıtlama Akıldan Bile Geçmemeli" Kredi Kartlarına Hangi Önlemler Gelebilir?

Başkent Üniversitesi Öğretim Üyesi ve eski banka yöneticisi Prof. Dr. Şenol Babuşcu da 10 Haber'e verdiği röportajda, kredi kartı harcamalarının enflasyonun üzerinde olduğunu belirterek, kredi kartlarındaki kullanımın son bir yılda yüzde 100’ü geçen seviyede bir arttığını söyledi.

Kredi kartlarında çeşitli önlemlerin devreye sokulmasının söz konusu olabileceğini belirten Babuşcu, bu önlemlerin faiz artırımı, limit azaltımı, asgari ödeme tutarının yükseltilmesi, nakit çekim tutarının kısıtlanması, taksit sayısının azaltılması ya da kaldırılması olabileceğini söyledi.