Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Alarm Veriyor: 18 Yılın Zirvesine Çıktı

BDDK haftalık bankacılık sektörü verilerinde TL kredi stoku 7 trilyon 862 milyar 117 milyon lira seviyesinde görülürken, bireysel kredi kartlarında toplam borç miktarı aynı haftada 1 trilyon 173 milyar 349 milyon lira oldu.

Merkez Bankası'nın yönetiminin değişiminin ardından başlayan faiz artırımlarıyla ilk toplantısından itibaren kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 1,36'dan 3,66'ya, gecikme faizi yüzde 2,21'den 3,96'ya ve nakit çekim faizi de yüzde 1,91'den yüzde 4,42'ya kadar çıktı. Kasım ve Aralık toplantılarında faiz artışlarına karşın kredi kartı faizlerine dokunulmadı.