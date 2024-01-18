Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Alarm Veriyor: 18 Yılın Zirvesine Çıktı
Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Alarm Veriyor: 18 Yılın Zirvesine Çıktı
Bireysel kredi kartı borçları, toplam krediler içinde payının 2 yılda 2 kar artırırken, oran 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Yükselen enflasyon karşısından eriyen maaşlar vatandaşı kredi kartlarına yüklenmek zorunda bırakırken, kredi kartı borçları alarm vermeye başladı.
2023 Ocak ayında bu pay yüzde 8,8 seviyesinde olurken, son olarak 2006 yılı Ocak ayında bu seviye görülmüştü.
Borçların içeriğine bakıldığında da yarısından fazlasının yükselen ancak son iki aydır TCMB tarafından özel kararla değiştirilmeyen "faize duyarlı taksitsiz borçtan" oluştuğu görülüyor.
Merkez Bankası'nın 2023 Haziran'dan ayından sonra artırdığı faizlerle ihtiyaç kredilerinin maliyetinin artması vatandaşı kredi kartında yöneltirken, son 2 aya kadar burada da yükselen faizlerle artan kredi kartı limitleri konusunda uzmanlar uyarıyor.
Kredi kartı borcu geciktiği takdirde, uygulanan faiz oranları akdi faiz de yıllık bileşik faiz oranı yüzde 54, gecikme faizi yıllık yüzde 59, nakit çekim faizi de yıllık yüzde 68 seviyesine ulaştı.
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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinde, Kasım 2023 itibarıyla bankacılık sektöründe toplam bireysel kredi kartı borcu 1 trilyon 92 milyar lira seviyesinde görülüyor.
Bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı 2022 Kasım'da 33,5 milyon kişi olurken, 2023 Kasım'da 36,3 milyon kişiye çıktı. Borç stoku da bu dönemde 1 yılda yüzde 172 oranında arttı.
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Kredi kartları patlayınca ne zirveler görecez bakalım….
bana bankadan mesaj geldi sayın müşterimiz 350 bin tl ön gördüğümüz geliriniz sebebi ile kredi kartınızın limiti 882 bin tl yükseltilecektir diyor ulan hangi... Devamını Gör