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Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Alarm Veriyor: 18 Yılın Zirvesine Çıktı

Vatandaşın Kredi Kartı Borcu Alarm Veriyor: 18 Yılın Zirvesine Çıktı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
18.01.2024 - 17:47

Bireysel kredi kartı borçları, toplam krediler içinde payının 2 yılda 2 kar artırırken, oran 18 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

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Yükselen enflasyon karşısından eriyen maaşlar vatandaşı kredi kartlarına yüklenmek zorunda bırakırken, kredi kartı borçları alarm vermeye başladı.

Yükselen enflasyon karşısından eriyen maaşlar vatandaşı kredi kartlarına yüklenmek zorunda bırakırken, kredi kartı borçları alarm vermeye başladı.

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre, bireysel kredi kartı borçları, toplam TL krediler içinde payını 2024'ün ilk haftasında yüzde 15’e çıkardı.

2023 Ocak ayında bu pay yüzde 8,8 seviyesinde olurken, son olarak 2006 yılı Ocak ayında bu seviye görülmüştü.

2023 Ocak ayında bu pay yüzde 8,8 seviyesinde olurken, son olarak 2006 yılı Ocak ayında bu seviye görülmüştü.

Borçların içeriğine bakıldığında da yarısından fazlasının yükselen ancak son iki aydır TCMB tarafından özel kararla değiştirilmeyen "faize duyarlı taksitsiz borçtan" oluştuğu görülüyor.

Borçların içeriğine bakıldığında da yarısından fazlasının yükselen ancak son iki aydır TCMB tarafından özel kararla değiştirilmeyen "faize duyarlı taksitsiz borçtan" oluştuğu görülüyor.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre 2023 başında kredi kartı borç stoku, toplam TL krediler içinde yüzde 8,8 pay alıyordu. 2023'te oran yüzde 14,92’ye fırlarken, en yüksek oran 2003 yılı başlarında yüzde 22’ye ulaşmıştı.

Merkez Bankası'nın 2023 Haziran'dan ayından sonra artırdığı faizlerle ihtiyaç kredilerinin maliyetinin artması vatandaşı kredi kartında yöneltirken, son 2 aya kadar burada da yükselen faizlerle artan kredi kartı limitleri konusunda uzmanlar uyarıyor.

Merkez Bankası'nın 2023 Haziran'dan ayından sonra artırdığı faizlerle ihtiyaç kredilerinin maliyetinin artması vatandaşı kredi kartında yöneltirken, son 2 aya kadar burada da yükselen faizlerle artan kredi kartı limitleri konusunda uzmanlar uyarıyor.

BDDK haftalık bankacılık sektörü verilerinde TL kredi stoku 7 trilyon 862 milyar 117 milyon lira seviyesinde görülürken, bireysel kredi kartlarında toplam borç miktarı aynı haftada 1 trilyon 173 milyar 349 milyon lira oldu. 

Merkez Bankası'nın yönetiminin değişiminin ardından başlayan faiz artırımlarıyla ilk toplantısından itibaren kredi kartı işlemlerinde akdi faiz oranı yüzde 1,36'dan 3,66'ya, gecikme faizi yüzde 2,21'den 3,96'ya ve nakit çekim faizi de yüzde 1,91'den yüzde 4,42'ya kadar çıktı. Kasım ve Aralık toplantılarında faiz artışlarına karşın kredi kartı faizlerine dokunulmadı.

Kredi kartı borcu geciktiği takdirde, uygulanan faiz oranları akdi faiz de yıllık bileşik faiz oranı yüzde 54, gecikme faizi yıllık yüzde 59, nakit çekim faizi de yıllık yüzde 68 seviyesine ulaştı.

Kredi kartı borcu geciktiği takdirde, uygulanan faiz oranları akdi faiz de yıllık bileşik faiz oranı yüzde 54, gecikme faizi yıllık yüzde 59, nakit çekim faizi de yıllık yüzde 68 seviyesine ulaştı.

İhtiyaç kredi faizleri yüzde 65’e ulaşırken, kredi kartı faiz oranları görece düşük kalsa da borç oranları düşünüldüğünde tablo değişiyor.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinde, Kasım 2023 itibarıyla bankacılık sektöründe toplam bireysel kredi kartı borcu 1 trilyon 92 milyar lira seviyesinde görülüyor.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerinde, Kasım 2023 itibarıyla bankacılık sektöründe toplam bireysel kredi kartı borcu 1 trilyon 92 milyar lira seviyesinde görülüyor.

36,3 milyon kişinin bireysel kredi kartlı borçlusu olduğu bu tabloda kişi başı kredi riski 30 bin 109 lira seviyesine ulaştı. 2022 Kasım ayında kişi başı bireysel kredi kartı riski 11 bin 985 TL olurken, 1 yılda kişi başı kredi riski yüzde 151,22 oranında artmış oldu.

Bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı 2022 Kasım'da 33,5 milyon kişi olurken, 2023 Kasım'da 36,3 milyon kişiye çıktı. Borç stoku da bu dönemde 1 yılda yüzde 172 oranında arttı.

Bireysel kredi kartı borcu olan kişi sayısı 2022 Kasım'da 33,5 milyon kişi olurken, 2023 Kasım'da 36,3 milyon kişiye çıktı. Borç stoku da bu dönemde 1 yılda yüzde 172 oranında arttı.

Bireysel kredilerde oranlar kredi kartlarında yüzde 42 olurken, ihtiyaç kredilerinde yüzde 31, konut kredilerinde yüzde 17, taşıt kredilerinde yüzde 4 ve kredili mevduat hesabında da yüzde 6 görülüyor.

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ömer

Kredi kartları patlayınca ne zirveler görecez bakalım….

garibann

bana bankadan mesaj geldi sayın müşterimiz 350 bin tl ön gördüğümüz geliriniz sebebi ile kredi kartınızın limiti 882 bin tl yükseltilecektir diyor ulan hangi... Devamını Gör