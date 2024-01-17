Asgari Ücret Karşısında Emekli 23 Yılda 1 Maaş Kaybetti: Emekli Maaşları 2001'den Bu Yana Ne Kadar Eridi?
Asgari Ücret Karşısında Emekli 23 Yılda 1 Maaş Kaybetti: Emekli Maaşları 2001'den Bu Yana Ne Kadar Eridi?
Emekli maaşlarına gelen ek zamla en düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, 2024 yılında 17 bin TL olan asgari ücret tüm maaşlar karşısında 2000'lerin başından bu yana en büyük yükselişini yaşamış görünüyor. 2001 yılında emekli yaklaşık 1,5 asgari ücret alırken, 2024 yılında emeklinin maaşı neredeyse asgari ücretin yarısına yaklaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Emekli maaşlarında son aylarda 'yılan hikayesine' dönen zamlar sonunda açıklandı. 6 aylık enflasyon farkı olan yüzde 37,57'ye ek olarak yüzde 5 zam yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük emekli maaşının da 10 bin TL olduğunu belirtti.
Emeklilerin maaşları 2023 yılında iki kez en düşük maaşlar bazında artmıştı. Bu artışlar kök maaşlar değil Hazine desteğiyle yapılırken, kök maaş üzerinden yapılan zamlar da bu durumda düşük kalabiliyor.
Çalışma ve Hazine Bakanlıklarının yaptıkları çalışmalar neticesinden olduğu bilinen emekli zamlarında özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bütçe ve enflasyon dengelerini korumayı düşündüğü biliniyordu.
11 bin 500 ila 12 bin 500 arasında telaffuz edilen en düşük emekli maaşlarında zam oranlarında da memur emeklileriyle oluşacak zam farkı da hesaplamaların detaylarını oluşturuyordu. Zam farkında temmuzdaki enflasyon beklentilerinin gözetildiği görülürken, en düşük maaştaki erime ise yıllar içinde sert oldu.
Karşılaştırılan en düşük emekli maaşları ve asgari ücret arasındaki fark 2001 yılından bu yana terse dönerek açıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
2001 yılında yaklaşık 1,5 asgari ücret eden en düşük emekli maaşı, 2024 yılında asgari ücretin 0,59 oranında asgari ücret etmesine dönüştü.
Beyaz yakalıların kamuda çalışan kesimindeki memur maaşlarındaki erime de yıllar içinde emekli maaşları gibi oldu. Son 10 yılda asgari ücret yüzde 1.909 oranında artarken, öğretmen maaşları yüzde 1.240, üniversite mezunu bir memurun maaşı yüzde 1.520 ve polisin maaşı da yüzde 1.404 oranında arttı.
Emeklilerin maaşlarındaki erime ise son 10 yılda yüzde 920 oranındaki artışla gözle görülür olurken, dolar bazında da erime dikkat çekiyor.
16 Ocak dolar/TL kuruyla en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL 332 dolar ederken, açıklandığı gün 578 dolar olan asgari ücret ise 564 dolar oldu.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda