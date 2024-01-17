Emekli Maaşlarına Ek Zam Geldi: Yeni Kök Maaş Hesaplaması Nasıl Olacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına ek 5 puan zam yapıldığını açıklarken, zam oranı yüzde 42,6 oldu. Bu zam da kök maaşları etkiledi.

Erdoğan, Kabine sonrası açıklamasında, 'SSK ve Bağ-Kur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Önümüzdeki temmuz ayında artışlarla birlikte emeklilerimizin hepsi aynı oranlarda maaş artışına ulaşacaktır. Memur, SSK ve Bağ-Kur ayrımı yapmadan tüm emeklilerimizin yıllık maaş artış oranları önümüzdeki temmuzda eşitlenecektir. Emekli maaşı alt sınırını da 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarıyoruz' dedi.