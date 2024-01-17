Emekli Maaşlarına Ek Zam Geldi: Yeni Kök Maaş Hesaplaması Nasıl Olacak?
Emekli Maaşlarına Ek Zam Geldi: Yeni Kök Maaş Hesaplaması Nasıl Olacak?
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ek zam oranını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklandı. Kabine toplantısı sonrası yapılan açıklamada, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine Ocak 2024'ten itibarıyla yüzde 42,6 oranında zam yapıldı. Emekli kök maaşlarına yapılan yüzde 5 ek zamla en düşük emekli maaşı 10 bin TL olurken, yeni kök maaş hesaplaması nasıl oldu?
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Milyonlarca emekli maaşlarında zam oranlarında sona gelindi. Memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 49,25 oranında zam gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi de ek zamları bekliyordu.
Emekli maaşlarında artış ne kadar olacak?
Yeni kök maaş hesaplaması ne kadar oldu?
"Aylık Tutar" kök maaş olurken, "Ek ödeme tutarı" da ek zammı, "5510 Ek 19 Miktarı" kısmı da maaşın Hazine tarafından 10 bin TL'ye tamamlayan kısmını gösteriyor.
Kök maaşı 7.500 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 10 bin 317 TL, yüzde 42,6 ile 10 bin 695 TL ve yüzde 4 ek zamla 11 bin 122 TL.
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Kök maaşı 8.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 11 bin 5 TL, yüzde 42,6 ile 11 bin 408 TL ve yüzde 4 ek zamla 11 bin 864 TL.
Kök maaşı 8.500 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 11 bin 693 TL, yüzde 42,6 ile 12 bin 121 TL ve yüzde 4 ek zamla 12 bin 606 TL.
Kök maaşı 10.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 13 bin 757 TL, yüzde 42,6 ile 14 bin 260 TL ve yüzde 4 ek zamla 14 bin 830 TL.
Kök maaşı 11.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 15 bin 132 TL, yüzde 42,6 ile 15 bin 686 TL ve yüzde 4 ek zamla 16 bin 313 TL.
Kök maaşı 13.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 17 bin 884 TL, yüzde 42,6 ile 18 bin 538 TL ve yüzde 4 ek zamla 19 bin 279 TL.
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Kök maaşı 15.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 20 bin 635 TL, yüzde 42,6 ile 21 bin 390 TL ve yüzde 4 ek zamla 22 bin 246 TL.
Kök maaşı 17.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 23 bin 386 TL, yüzde 42,6 ile 24 bin 242 TL ve yüzde 4 ek zamla 25 bin 212 TL.
Kök maaşı 20.000 olan bir emekli, yüzde 37,57 ile 27 bin 514 TL, yüzde 42,6 ile 28 bin 520 TL ve yüzde 4 ek zamla 29 bin 666 TL.
Emeklilere ek zam ödemesi ne zaman yapılacak?
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