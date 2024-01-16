Emekli Zam Oranını Tutturamayan Cem Küçük'ten Hükümete Tepki Geldi!
Emekli Zam Oranını Tutturamayan Cem Küçük'ten Hükümete Tepki Geldi!
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Asgari Ücrette yaptığı nokta atış sonrası en düşük emekli aylığı için 11 bin 500 lira tahmininde bulunan Cem Küçük bu sefer rakamda başaralı olamadı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 Ocak'ta Kabine Toplantısı sonrası en düşük emekli maaşını 10 bin liraya yükselttiklerini duyurdu.
İktidara yakın gazeteci Cem Küçük, taban aylığının 10 bin lirada kalması sonrası ekonomi yönetimini hedef aldı.
Cem Küçük, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "En düşük emekli aylığı 11.500 olmalıydı. SSK ve Bağkurlulara da yüzde 49 zam verilmeliydi. Adalet sağlanmadı. Gerçek bu" ifadelerini kullandı.
Cem Küçük'ün gündem olan emekli maaşı paylaşımı 👇
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