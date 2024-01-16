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Emekli Zammı Açıklandı, e-Devlet Sistemi Çöktü: Maaş Sorgulamak İsteyenler Akın Etti

Emekli Zammı Açıklandı, e-Devlet Sistemi Çöktü: Maaş Sorgulamak İsteyenler Akın Etti

e-devlet
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 20:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılan zammı açıklaması sonrası e-Devlet sistemi yaşanan yoğunluk sebebiyle çöktü. 

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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen emekli zammını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen emekli zammını açıkladı.

Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan, 10 bin liraya yükseleceğini açıklaması sonrası vatandaşlar e-Devlet uygulamasına akın etti.

Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan, 10 bin liraya yükseleceğini açıklaması sonrası vatandaşlar e-Devlet uygulamasına akın etti.

Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.

Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.

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