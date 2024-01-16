Emekli Zammı Açıklandı, e-Devlet Sistemi Çöktü: Maaş Sorgulamak İsteyenler Akın Etti
Emekli Zammı Açıklandı, e-Devlet Sistemi Çöktü: Maaş Sorgulamak İsteyenler Akın Etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli maaşlarına yapılan zammı açıklaması sonrası e-Devlet sistemi yaşanan yoğunluk sebebiyle çöktü.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan merakla beklenen emekli zammını açıkladı.
Erdoğan'ın SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını, en düşük emekli maaşının 7 bin 500 liradan, 10 bin liraya yükseleceğini açıklaması sonrası vatandaşlar e-Devlet uygulamasına akın etti.
Mobilden ve web sitesi üzerinden sisteme girerek emekli maaşı hesaplama ve sorgulama işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar 'servis hatası' ve 'bu sayfa çalışmıyor' uyarılarıyla karşılaştı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda