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Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "1923'te 'Yaşasın Cumhuriyet' Nidaları Eşliğinde Bitmiş Bir Tartışmadır"

Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "1923'te 'Yaşasın Cumhuriyet' Nidaları Eşliğinde Bitmiş Bir Tartışmadır"

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
16.01.2024 - 20:12

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin ardından açıklamalarda bulundu. Emekli maaş zam oranını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında ise son zamanlarda gündemde tutulmaya çalışılan tartışmalara da değindi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmasında, 'Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan tartışmalar, bu hazımsızlığın halen geçmediğinin ispatıdır' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan o konuşmasında, 'Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan tartışmalar, bu hazımsızlığın halen geçmediğinin ispatıdır' dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında ise "Türkiye'nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim 1923’te 'Yaşasın Cumhuriyet' nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir' ifadesi bu iradenin bir sembolüdür'" dedi.

Erdoğan sözlerinin devamında ise "Türkiye'nin rejimiyle ilgili tereddütler 29 Ekim 1923’te 'Yaşasın Cumhuriyet' nidaları eşliğinde bitmiş bir tartışmadır. Anayasamızın ilk maddesindeki 'Türkiye Devleti bir Cumhuriyet'tir' ifadesi bu iradenin bir sembolüdür'" dedi.

İşte o anlar: 👇

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