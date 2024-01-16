Erdoğan'dan Dikkat Çeken Açıklama: "1923'te 'Yaşasın Cumhuriyet' Nidaları Eşliğinde Bitmiş Bir Tartışmadır"

Zehra Güneş ile Paola Egonu'nun Bir Araya Geldiği Anlar Gözlerinizden Kalpler Çıkaracak!

'Bacanağım Fransa'da Bir Aylık Maaşıyla Passat Aldı, Ben de Geçen Ay 9 Taksitle Süpürge Aldım' Diyen Adam