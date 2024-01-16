Yüzde 5'lik Zamdan Sonra En Düşük Emekli Maaşının 10 Bin Lira Olmasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Yüzde 5'lik Zamdan Sonra En Düşük Emekli Maaşının 10 Bin Lira Olmasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı emekli maaşına zam açıklaması gündem oldu. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklayarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.👇
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Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıkladı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi.
Artan enflasyonla birlikte yüzde 5'lik zammı eleştiren birçok kişi oldu.
Bizler de sosyal medya hesaplarından tepki paylaşımlarını sizin için derledik.
Tek market alışverişinin bile ne kadar tuttuğunu hepimiz az çok biliyoruz.
10 bin liraya kiralık ev kalmadı.
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İsterseniz sizi diğer paylaşımlarla baş başa bırakalım.👇
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