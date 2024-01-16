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Yüzde 5'lik Zamdan Sonra En Düşük Emekli Maaşının 10 Bin Lira Olmasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Yüzde 5'lik Zamdan Sonra En Düşük Emekli Maaşının 10 Bin Lira Olmasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
16.01.2024 - 20:45

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı emekli maaşına zam açıklaması gündem oldu. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklayarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.👇

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Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıkladı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi.

Hepinizin bildiği gibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıkladı ve en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi.

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