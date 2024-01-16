Yüzde 5'lik Zamdan Sonra En Düşük Emekli Maaşının 10 Bin Lira Olmasına Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı emekli maaşına zam açıklaması gündem oldu. Erdoğan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 5 ek zam yapılacağını açıklayarak en düşük emekli maaşı 10 bin TL olduğunu söyledi. Açıklamanın ardından sosyal medyadan tepkiler gecikmedi.👇