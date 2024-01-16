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TL'nin Değerini Yakından Takip Eden Ekonomist Seçimlere Dikkat Çekti: "Türk Lirası'nın Düşmesi Engellendi"

TL'nin Değerini Yakından Takip Eden Ekonomist Seçimlere Dikkat Çekti: "Türk Lirası'nın Düşmesi Engellendi"

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 17:27

TL'nin adil değerini sürekli geriden takip etmesiyle ünlü olan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, bu kez seçimlere dikkat çekti.

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IIF Başekonomisti Robin Brooks, TL'nin adil değerine (fair value) yönelik hesaplamalarıyla dikkat çeken bir isim. 2018 sonrasında TL'deki değer kaybının hızlandığı dönemlerde değer hesaplamalarıyle geride kalarak dikkat çeken Brooks, bu kez seçimlere dikkat çekti.

IIF Başekonomisti Robin Brooks, TL'nin adil değerine (fair value) yönelik hesaplamalarıyla dikkat çeken bir isim. 2018 sonrasında TL'deki değer kaybının hızlandığı dönemlerde değer hesaplamalarıyle geride kalarak dikkat çeken Brooks, bu kez seçimlere dikkat çekti.

Brooks, Mayıs 2023 seçimlerinde kurun baskılandığını belirttiği paylaşımında, Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynı durumun beklendiğini yazdı.

Brooks, Mayıs 2023 seçimlerinde kurun baskılandığını belirttiği paylaşımında, Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynı durumun beklendiğini yazdı.
twitter.com

Türkiye'de Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Türk Lirasının düşmesi engellendi. Bunlar yoldan çekildikten sonra düştü. Seçim odaklı bu döviz kuru yönetimi o dönemde eleştirilere yol açmıştı. Mart 2024'teki belediye seçimleri öncesinde aynı durum yeniden yaşanıyor gibi görünüyor.

Brooks'un yakın dönemde TL'nin adil değerini 21 TL olarak açıklamasını da hatırlayan sosyal medya kullanıcıları,

Brooks'un yakın dönemde TL'nin adil değerini 21 TL olarak açıklamasını da hatırlayan sosyal medya kullanıcıları,
twitter.com

Diğer yandan isabetsiz olarak gördükleri Brooks'un tahminlerine yönelik yorumlar yaptılar.

Diğer yandan isabetsiz olarak gördükleri Brooks'un tahminlerine yönelik yorumlar yaptılar.
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İşte Robin Brooks'un TL paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Robin Brooks'un TL paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce Brooks'un beklentisi isabetli mi?

Sizce Brooks'un beklentisi isabetli mi?
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