TL'nin Değerini Yakından Takip Eden Ekonomist Seçimlere Dikkat Çekti: "Türk Lirası'nın Düşmesi Engellendi"
TL'nin Değerini Yakından Takip Eden Ekonomist Seçimlere Dikkat Çekti: "Türk Lirası'nın Düşmesi Engellendi"
TL'nin adil değerini sürekli geriden takip etmesiyle ünlü olan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks, bu kez seçimlere dikkat çekti.
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IIF Başekonomisti Robin Brooks, TL'nin adil değerine (fair value) yönelik hesaplamalarıyla dikkat çeken bir isim. 2018 sonrasında TL'deki değer kaybının hızlandığı dönemlerde değer hesaplamalarıyle geride kalarak dikkat çeken Brooks, bu kez seçimlere dikkat çekti.
Brooks, Mayıs 2023 seçimlerinde kurun baskılandığını belirttiği paylaşımında, Mart 2024 yerel seçimlerinde de aynı durumun beklendiğini yazdı.
Brooks'un yakın dönemde TL'nin adil değerini 21 TL olarak açıklamasını da hatırlayan sosyal medya kullanıcıları,
Diğer yandan isabetsiz olarak gördükleri Brooks'un tahminlerine yönelik yorumlar yaptılar.
İşte Robin Brooks'un TL paylaşımına yapılan yorumlardan bazıları.
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Sizce Brooks'un beklentisi isabetli mi?
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