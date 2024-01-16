TL'nin Değerini Yakından Takip Eden Ekonomist Seçimlere Dikkat Çekti: "Türk Lirası'nın Düşmesi Engellendi"

Türkiye'de Mayıs 2023 seçimleri öncesinde Türk Lirasının düşmesi engellendi. Bunlar yoldan çekildikten sonra düştü. Seçim odaklı bu döviz kuru yönetimi o dönemde eleştirilere yol açmıştı. Mart 2024'teki belediye seçimleri öncesinde aynı durum yeniden yaşanıyor gibi görünüyor.