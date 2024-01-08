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Bankalar BofA'yla Coştu: ABD'nin Bankacılık Devi Türk Banka Hisselerini Tavsiye Etti

Bankalar BofA'yla Coştu: ABD'nin Bankacılık Devi Türk Banka Hisselerini Tavsiye Etti

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 14:30

Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi. Banka hisseleri de bu haberle coştu.

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BofA: "Yatırımcılar, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli."

BofA: "Yatırımcılar, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli."

BofA Securities yayınladığı raporda, 'Son dönemdeki etkileşimlerin yoğunluğu bize 2013 öncesini hatırlatıyor - yoğun pozisyon alma, tek haneli oranlar ve yatırım yapılabilir not beklentisi yılları. Bu kez tetikleyiciler düşük pozisyonlama ve enflasyon, faizler ve bankaların reel getirileri için 'normalleşme' görünümü . sadece uzun vadeli fonlar derin bir dalış yapıyor. Son dönemdeki etkileşimler, önceki yılların aksine sadece uzun vadeli yatırımcıların hakimiyetinde gerçekleşti. Çoğu, bir süredir Türkiye üzerine çalışma yapmadıklarını, ancak şimdi yakından takip ettiklerini vurguluyor. Ortak görüş, Türkiye'nin 'normalleşme' temasına en iyi bankaların maruz kalacağı yönünde.' dedi

"Sıkılaştırma sonrası dönem için iyi bir başlangıç noktasıdır"

"Sıkılaştırma sonrası dönem için iyi bir başlangıç noktasıdır"

'Özel bankaların toplam GSYH'ye oranının 2010'daki %11 seviyesinden %3'e gerilediğini' belirten BofA, 'Benzer şekilde, makro dalgalanmalar, devlet bankalarının artan katılımı ve azalan reel getiriler nedeniyle en büyük bankaların GSYH'ye oranı GOÜ'deki en düşük seviyeler arasında kalmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, kredi penetrasyonu, LtD ve karşılık ayırma son yıllarda önemli ölçüde iyileşmiştir - bu da sıkılaştırma sonrası dönem için iyi bir başlangıç noktasıdır' değerlendirmesini yaptı.

"Yakın değil ama piyasalar ileriye bakıyor."

"Yakın değil ama piyasalar ileriye bakıyor."

'Biz özel bankaların uzun vadeli CoE'lerin üzerinde RoE'ler sağlayabileceğini savunuyoruz. Evet, bu yakın değil ama piyasalar ileriye bakıyor. CDS ve sabit gelir piyasasında toparlanma hızlı oldu. Hisse senetlerinin de bunu takip etmesi muhtemel' ifadelerini de kullanan BofA, Akbank, Garanti, İş Bankası ve YKB için 'al' tavsiyesi verdi

Bankacılık hisseleri bu haberle coşarken, bankacılık endeksi yüzde 5,80 primli işlem gördü. Banka hisselerindeki son durum da bu şekilde oldu.

Bankacılık hisseleri bu haberle coşarken, bankacılık endeksi yüzde 5,80 primli işlem gördü. Banka hisselerindeki son durum da bu şekilde oldu.
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