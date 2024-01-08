Bankalar BofA'yla Coştu: ABD'nin Bankacılık Devi Türk Banka Hisselerini Tavsiye Etti
Bankalar BofA'yla Coştu: ABD'nin Bankacılık Devi Türk Banka Hisselerini Tavsiye Etti
Bank of America, Türkiye'ye yönelik yatırımcı ilgisinin önemli ölçüde arttığını ve yatırımcıların, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli olduklarını bildirdi. Banka hisseleri de bu haberle coştu.
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BofA: "Yatırımcılar, birkaç yıllık kopukluğun ardından Türk bankaları hakkındaki görüşlerini tazelemeye hevesli."
"Sıkılaştırma sonrası dönem için iyi bir başlangıç noktasıdır"
"Yakın değil ama piyasalar ileriye bakıyor."
Bankacılık hisseleri bu haberle coşarken, bankacılık endeksi yüzde 5,80 primli işlem gördü. Banka hisselerindeki son durum da bu şekilde oldu.
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