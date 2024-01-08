Bankalar BofA'yla Coştu: ABD'nin Bankacılık Devi Türk Banka Hisselerini Tavsiye Etti

BofA Securities yayınladığı raporda, 'Son dönemdeki etkileşimlerin yoğunluğu bize 2013 öncesini hatırlatıyor - yoğun pozisyon alma, tek haneli oranlar ve yatırım yapılabilir not beklentisi yılları. Bu kez tetikleyiciler düşük pozisyonlama ve enflasyon, faizler ve bankaların reel getirileri için 'normalleşme' görünümü . sadece uzun vadeli fonlar derin bir dalış yapıyor. Son dönemdeki etkileşimler, önceki yılların aksine sadece uzun vadeli yatırımcıların hakimiyetinde gerçekleşti. Çoğu, bir süredir Türkiye üzerine çalışma yapmadıklarını, ancak şimdi yakından takip ettiklerini vurguluyor. Ortak görüş, Türkiye'nin 'normalleşme' temasına en iyi bankaların maruz kalacağı yönünde.' dedi