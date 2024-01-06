İnsanlar Üzerinde Hangi Para Birimi Gibi Etki Bırakıyorsun?

Sen, dünyanın geri kalanıyla pek ilgilenmiyorsun. Benimle anlaşamayan derdine yansın dersin. Gücüne güvendiğin kadar, güçlü gözükmeyi de seviyorsun. Bazen çok boşsun ama insanlar gerçekleri gördüğünde perde arkasında senin stratejik zekana da hayran kalmıyor değil. Gözler hep senin üstünde ama sen de bundan ayrı keyif alıyorsun. Bu ışıltılı ya da gözlerindeki pırıltılı hayatını sen seçtin. Ne olursa olsun kendinden ödün vermezsin. Gerekirse tüm silahları kuşanır hiç bilmediğin yerleri sırf keyif olsun işgal edersin. Bu arada bazen keyif de değil güç nerdeyse, para nerdeyse sen orada olmayı da seversin. Olmadığın gibi bile gözükürsün gücü elinde tutmak için. Seni tehdit eden ne varsa sen kendi elinle yaratırsın ya da büyümeden onu kendinden uzaklaştırırsın. Sen insanların üzerinde bir dev misali dolar etkisi bırakıyorsun.