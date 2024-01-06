İnsanlar Üzerinde Hangi Para Birimi Gibi Etki Bırakıyorsun?
İnsanlar Üzerinde Hangi Para Birimi Gibi Etki Bırakıyorsun?
Dünyada ekonomiler enflasyonla boğuştukları bir yılı geride bıraktı, ancak mücadele de bitmedi. Paranın değerini korumak için faizlerin yükseldiği bu ortamda sen kendi değerini hangi para birimi koruyacaksın gel söyleyelim.
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Bir ortama girdiğinde halin tavrın önemli. Nasıl davranırsın?
3. Peki yaptığın işten memnun musun?
4. 2023'te para biriktirmeyi başarabildin mi?
5. O zaman, o hiç sevilmeyen soruyu soralım. Kaç para maaş alıyorsun?
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6. Çok çalışsan da bir işe yaramadığını düşünüyor musun?
7. Geçen haftalarda merkür retrosu atlattık. Burçları bilmene gerek yok sadece sen bize söyle bazen kendini dışlanmış hissediyor musun?
8. Peki, gelelim hayat tarzına! Spor yapar mısın?
9. O zaman söyle bize telefonlarına ve mesajlarına dönülmediğinde, verilen sözler tutulmadığında kendini kötü hisseden bir yapın var mı?
10. Geldik son soruya. Sabah ilk hangisini içersin?
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