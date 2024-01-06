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İnsanlar Üzerinde Hangi Para Birimi Gibi Etki Bırakıyorsun?

İnsanlar Üzerinde Hangi Para Birimi Gibi Etki Bırakıyorsun?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.01.2024 - 16:20

Dünyada ekonomiler enflasyonla boğuştukları bir yılı geride bıraktı, ancak mücadele de bitmedi. Paranın değerini korumak için faizlerin yükseldiği bu ortamda sen kendi değerini hangi para birimi koruyacaksın gel söyleyelim.

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Bir ortama girdiğinde halin tavrın önemli. Nasıl davranırsın?

2. Bir ortama girdiğinde halin tavrın önemli. Nasıl davranırsın?

3. Peki yaptığın işten memnun musun?

3. Peki yaptığın işten memnun musun?

4. 2023'te para biriktirmeyi başarabildin mi?

4. 2023'te para biriktirmeyi başarabildin mi?

5. O zaman, o hiç sevilmeyen soruyu soralım. Kaç para maaş alıyorsun?

5. O zaman, o hiç sevilmeyen soruyu soralım. Kaç para maaş alıyorsun?
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6. Çok çalışsan da bir işe yaramadığını düşünüyor musun?

6. Çok çalışsan da bir işe yaramadığını düşünüyor musun?

7. Geçen haftalarda merkür retrosu atlattık. Burçları bilmene gerek yok sadece sen bize söyle bazen kendini dışlanmış hissediyor musun?

7. Geçen haftalarda merkür retrosu atlattık. Burçları bilmene gerek yok sadece sen bize söyle bazen kendini dışlanmış hissediyor musun?

8. Peki, gelelim hayat tarzına! Spor yapar mısın?

8. Peki, gelelim hayat tarzına! Spor yapar mısın?

9. O zaman söyle bize telefonlarına ve mesajlarına dönülmediğinde, verilen sözler tutulmadığında kendini kötü hisseden bir yapın var mı?

9. O zaman söyle bize telefonlarına ve mesajlarına dönülmediğinde, verilen sözler tutulmadığında kendini kötü hisseden bir yapın var mı?

10. Geldik son soruya. Sabah ilk hangisini içersin?

10. Geldik son soruya. Sabah ilk hangisini içersin?
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11. Bitcoin

11. Bitcoin

Heyecan senin göbek adın! Çizgili tişörtünü 'süperman' gibi giyiyor musun? Sonuçta dünyadaki büyük resmi görüyorsun. Sisteme aykırı olmayı seviyorsun. İnsanların üzerinde de enerjin fark ediliyor. Sisteme bağlı kalmayı sevmediğin gibi, içinde de ne yaşadığını kimse bilmesin istersin. Yeri gelir cüzdanın gibi soğuk, yeri gelir balinalar gibi heybetli olursun. 'Halving' gibi çoğalarak büyürsün. Madenciler seni tırnaklarıyla kazıyarak bulur. Teknoloji senin olayın. Piyasanın ilk ve lider çocuğu olduğun gibi ortamlarda da bu liderliği gösterirsin. Zor zamanlarda sığınak gibisin. Sen insanların üzerinde kriptolarınla Bitcoin etkisi bırakıyorsun.

12. Euro

12. Euro

Ağır ve köklü. Mağrur duruşunla kaliteni girdiğin ortamda hissettirirsin. Senin değerin doğuştan geliyor. Gücü tek bünyede toplasan da AB'ye katılan minnak ülkeler gibi zayıf yanların da yok değil. Ancak tek yumruk olmak böyledir. Her zaman değerini korur, başını dik tutarsın. Soğuk duruşun ortama girince titretse de sana güvenen yarı yolda kalmaz. İstikrar abidesisin! Düzen, senin göbek adın. Yeri gelir kötü geçmişi kapatacak kadar acımasız olursun. Zayıflığa tahammülün yok, farklılığı sevmiyorsun. Ailen ya da arkadaşlarına azarlayarak akıl versen de onları ne olursa olsun kucaklarsın. Dışarıdan gelene ise betona çarpmış etkisi yapıyorsun. Sen insanların üzerinde tarihinle Euro etkisi bırakıyorsun.

13. Türk Lirası

13. Türk Lirası

Heybetli bir tarihin var, ancak bazen de satıp savan mirasyedi gibisin. Kendi içinde türlü zorlukların var. Son yıllarda zor dönemlerden geçiyorsun. Ancak senin içinde 'gücün var, sevgin de var.' En iyi yönün anka kuşu misali küllerinden doğman. Gerçi yer yer sağın da solun da pek belli olmuyor. Özellikle başkalarını kıskanmak konusunda çok mahirsin. Gözün sürekli dışarda, dolar ne yapmış, euro neden aramamış. Bırak etrafını kendine dön. İçindeki gücü bulduğunda nasıl da yükselişe geçiyorsun. Sen insanların üzerinde sıcaklığında ve değişkenliğinle Türk Lirası (TL) etkisi bırakıyorsun.

14. Dolar

14. Dolar

Sen, dünyanın geri kalanıyla pek ilgilenmiyorsun. Benimle anlaşamayan derdine yansın dersin. Gücüne güvendiğin kadar, güçlü gözükmeyi de seviyorsun. Bazen çok boşsun ama insanlar gerçekleri gördüğünde perde arkasında senin stratejik zekana da hayran kalmıyor değil. Gözler hep senin üstünde ama sen de bundan ayrı keyif alıyorsun. Bu ışıltılı ya da gözlerindeki pırıltılı hayatını sen seçtin. Ne olursa olsun kendinden ödün vermezsin. Gerekirse tüm silahları kuşanır hiç bilmediğin yerleri sırf keyif olsun işgal edersin. Bu arada bazen keyif de değil güç nerdeyse, para nerdeyse sen orada olmayı da seversin. Olmadığın gibi bile gözükürsün gücü elinde tutmak için. Seni tehdit eden ne varsa sen kendi elinle yaratırsın ya da büyümeden onu kendinden uzaklaştırırsın. Sen insanların üzerinde bir dev misali dolar etkisi bırakıyorsun.

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