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Aralıkta En Yüksek Getiri Sürpriz Olurken, Yıllık Kazançta "Elle Tutulur" Getiri Görüldü

Aralıkta En Yüksek Getiri Sürpriz Olurken, Yıllık Kazançta "Elle Tutulur" Getiri Görüldü

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
08.01.2024 - 14:43

Aralık ayında aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te, yıllık bazda ise külçe altında oldu.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,29, Euro %1,41, mevduat faizi (brüt) %1,16 ve Amerikan Doları %0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi %2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,29, Euro %1,41, mevduat faizi (brüt) %1,16 ve Amerikan Doları %0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi %2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın %2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %0,35, mevduat faizi (brüt) %0,60, Amerikan Doları %1,35 ve BIST 100 endeksi %4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %24,79, TÜFE ile indirgendiğinde ise %9,22 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından, Euro %11,41, Amerikan Doları %8,06 ve BIST 100 endeksi %2,30 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken; mevduat faizi (brüt) %20,30 ve DİBS %46,71 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Euro %2,49, Amerikan Doları %5,41, BIST 100 endeksi %10,46, mevduat faizi (brüt) %30,24 ve DİBS %53,35 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın getiri yorumu da ilgi çekti.

Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın getiri yorumu da ilgi çekti.
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