Aralıkta En Yüksek Getiri Sürpriz Olurken, Yıllık Kazançta "Elle Tutulur" Getiri Görüldü
Aralıkta En Yüksek Getiri Sürpriz Olurken, Yıllık Kazançta "Elle Tutulur" Getiri Görüldü
Aralık ayında aylık en yüksek reel getiri Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS)'te, yıllık bazda ise külçe altında oldu.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %8,04, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %6,16 oranlarıyla DİBS'te gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından külçe altın %4,29, Euro %1,41, mevduat faizi (brüt) %1,16 ve Amerikan Doları %0,40 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağladı. BIST 100 endeksi %2,84 oranında yatırımcısına kaybettirdi.
Yıllık değerlendirmede en yüksek reel getiri külçe altında gerçekleşti.
Merkez Bankası eski Başekonomisti Prof. Dr. Ali Hakan Kara'nın getiri yorumu da ilgi çekti.
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