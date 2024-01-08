Aralıkta En Yüksek Getiri Sürpriz Olurken, Yıllık Kazançta "Elle Tutulur" Getiri Görüldü

TÜFE ile indirgendiğinde, külçe altın %2,48 oranında yatırımcısına reel getiri sağlarken, Euro %0,35, mevduat faizi (brüt) %0,60, Amerikan Doları %1,35 ve BIST 100 endeksi %4,53 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %9,39 oranında, TÜFE ile indirgendiğinde ise %5,46 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %13,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %3,26 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.