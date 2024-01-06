Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2024'ün İlk Haftasını En Kazançlı Kapatan Yatırım Belli Oldu!
Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2024'ün İlk Haftasını En Kazançlı Kapatan Yatırım Belli Oldu!
Yılın ilk haftasında piyasalar yeni yılın kolay geçmeyeceğini gösteren bir oynaklıkla başlarken, Borsa İstanbul'un yönü baş döndürdü. Dolar ve altın da zirveden vazgeçmeyeceklerini gösterdi. Yıla en hızlı başlayan Bitcoin oldu.
Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇
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Geçen hafta sadece altın kaybettirdi.
Dolar, TL karşısında yüzde 0,91 oranında değer kazanırken, haftayı 29,84 seviyesinde tamamladı.
Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 360 milyar 351 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 330 milyar 96 milyon, 277 milyar 73 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 oranında yükselişle 7.628,73 puandan tamamladı.
Yılın ilk haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 12,46 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) olurken, yüzde 11,50 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 11,37 ile Vakıfbank (VKBNK) oldu.
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2024'ün ilk haftasında BTCUSD yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 5,81 oranında yükseldi.
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