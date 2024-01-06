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Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2024'ün İlk Haftasını En Kazançlı Kapatan Yatırım Belli Oldu!

etiket Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2024'ün İlk Haftasını En Kazançlı Kapatan Yatırım Belli Oldu!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
06.01.2024 - 10:01

Yılın ilk haftasında piyasalar yeni yılın kolay geçmeyeceğini gösteren bir oynaklıkla başlarken, Borsa İstanbul'un yönü baş döndürdü. Dolar ve altın da zirveden vazgeçmeyeceklerini gösterdi. Yıla en hızlı başlayan Bitcoin oldu. 

Bakalım bu ortamda Borsa İstanbul, dolar ve altında fiyatlamalarda rakamlar nasıl oluştu? Buyurun👇

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Geçen hafta sadece altın kaybettirdi.

Geçen hafta sadece altın kaybettirdi.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftayı yüzde 2,12 oranında yükselişle tamamlarken, gram altın fiyatı bu hafta yüzde 0,04 oranında değer kaybıyla 1.961 TL'den kapanış yaptı. Kapalıçarşı'da altın 2.054 TL'den işlem gördü. Darphane Altın Sertifikası, Borsa'da 23,14'ten haftayı tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,91 oranında değer kazanırken, haftayı 29,84 seviyesinde tamamladı.

Dolar, TL karşısında yüzde 0,91 oranında değer kazanırken, haftayı 29,84 seviyesinde tamamladı.

Euro, TL karşısında yüzde 0,29 oranında değer kazanırken, haftayı 32,68 seviyesinde tamamladı. Euro/dolar paritesi 1,093 seviyesinde haftayı kapatırken, Dolar Endeksi de 102,17 seviyesine geldi.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 360 milyar 351 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 330 milyar 96 milyon, 277 milyar 73 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketlerde ilk sırada 360 milyar 351 milyon değerle yine Koç Holding (KCHOL) geldi. 2. sırada Türk Hava Yolları'nın (THYAO) değeri 330 milyar 96 milyon, 277 milyar 73 milyon TL değerde Tüpraş (TUPRS) yılı tamamladı.

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 20 milyar 645 milyon lirayla Gübre Fabrikaları (GUBRF), 15 milyar 274 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 10 milyar 443 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 oranında yükselişle 7.628,73 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 2,12 oranında yükselişle 7.628,73 puandan tamamladı.

Sanayi endeksi haftayı yüzde 1,74 oranında, bankacılık endeksi de yüzde 0,83 oranında değer kazancıyla haftayı geçirdi.

Yılın ilk haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 12,46 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) olurken, yüzde 11,50 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 11,37 ile Vakıfbank (VKBNK) oldu.

Yılın ilk haftasında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında en çok yükselen yüzde 12,46 ile Yeo Teknoloji (YEOTK) olurken, yüzde 11,50 ile Akfen Yenilenebilir Enerji (AKFYE) ve yüzde 11,37 ile Vakıfbank (VKBNK) oldu.

Hisseler arasında bu hafta, değer kaybedenlerde yüzde 26,31 ile QUA Granit (QUAGR), sonrasında yüzde 12,43 ile Aksa (AKSA) ve yüzde 4,44 ile Anadolu Efes (AEFES) oldu.

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2024'ün ilk haftasında BTCUSD yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 5,81 oranında yükseldi.

2024'ün ilk haftasında BTCUSD yüzde 4,75, BTCTRY ise yüzde 5,81 oranında yükseldi.

Bitcoin, hafta boyunca dolar bazında yüzde 4,75 (29 Aralık Cuma 44.016,75 dolar), TL bazında da yüzde 5,81 (29 Aralık Cuma 1 milyon 341 bin 337 TL) yükseldi.

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