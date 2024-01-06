Borsa, Altın, Dolar, Bitcoin: 2024'ün İlk Haftasını En Kazançlı Kapatan Yatırım Belli Oldu!

Borsa İstanbul'da BİST 100 hisseleri içinde en çok işlem gören hisseler de 20 milyar 645 milyon lirayla Gübre Fabrikaları (GUBRF), 15 milyar 274 milyon lirayla Türk Hava Yolları (THYAO) ve 10 milyar 443 milyon lirayla Yapı Kredi Bankası (YKBNK) oldu.