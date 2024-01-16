Şahan Gökbakar'dan Adliyede Atılan "Yaşasın Şeriat" Sloganlarına Tepki!
Şahan Gökbakar'dan Adliyede Atılan "Yaşasın Şeriat" Sloganlarına Tepki!
Cuma hutbesinde Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet okuyan imama tepki gösterdikten sonra tutuklanan Ahmet Bostan bugün serbest kalmıştı. Bostancı'nın destekçilerinin adliye koridorlarını 'Yaşasın şeriat' diye slogan atmasına ise sanatçı Şahan Gökbakar'dan tepki geldi.
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Türkiye'nin en çok izlenen komedi filmlerine imza atan Şahan Gökbakar, toplumsal olaylara karşı ses yükseltmeye de devam ediyor.
Şahan Gökbakar, bu kez 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'e rahmet okuyan imama tepki gösterdikten sonra tutuklanan Ahmet Bostan'ın destekçilerine çıkıştı.
Bostancı’nın tahliyesinin ardından duruşmanın görüldüğü İstanbul Anadolu Adliyesi’nde “Yaşasın şeriat” sloganları atılmıştı.
Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Şehitlerimizi ve Atatürk'ü andı diye imama tepki gosterip Atatürk'e hakaret eden zat serbest bırakılmış. Bunlar da onu "yaşasın şeriat" diye ADLIYENIN ICINDE bağırarak kutluyorlar. Üç-beş kişi bir araya gelip "açız" diye bağırınca yaka paça götürülürken! Bu nedir ya?" ifadelerini kullandı.
İşte Şahan Gökbakar'ın paylaşımı ve gelen bazı tepkiler 👇
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