10 Kasım’da Atatürk’e Hakaret Etmişti: Ahmet Bostancı Tekbir Sesleriyle Tahliye Oldu

Ahmet Bostancı isimli kişi, 10 Kasım’da camideki hutbede Atatürk’ün isminin anılmasına tepki göstermiş ve Atatürk’e hakaret ettiği videoyu sosyal medyadan paylaşınca tutuklanmıştı. Bostancı’nın bugünkü mahkemesinde hakim tahliye kararı verince, adliyede bulunan bir grup tekbir getirerek kararı kutladı.