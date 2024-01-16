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10 Kasım’da Atatürk’e Hakaret Etmişti: Ahmet Bostancı Tekbir Sesleriyle Tahliye Oldu

10 Kasım’da Atatürk’e Hakaret Etmişti: Ahmet Bostancı Tekbir Sesleriyle Tahliye Oldu

Atatürk
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 14:31

Ahmet Bostancı isimli kişi, 10 Kasım’da camideki hutbede Atatürk’ün isminin anılmasına tepki göstermiş ve Atatürk’e hakaret ettiği videoyu sosyal medyadan paylaşınca tutuklanmıştı. Bostancı’nın bugünkü mahkemesinde hakim tahliye kararı verince, adliyede bulunan bir grup tekbir getirerek kararı kutladı.

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20 yaşındaki Ahmet Bostancı, 10 Kasım’daki gittiği camide hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi anılınca camiyi terk etmişti.

20 yaşındaki Ahmet Bostancı, 10 Kasım’daki gittiği camide hutbede Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi anılınca camiyi terk etmişti.

Sonrasında sosyal medyadadan Atatürk’e hakaret ettiği video yayınlayan Bostancı, tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Sonrasında sosyal medyadadan Atatürk’e hakaret ettiği video yayınlayan Bostancı, tutuklanarak cezaevinde gönderilmişti.

Ahmet Bostancı, mahkemede de ilginç bir savunma yaparak dikkat çekmişti.

Ahmet Bostancı, mahkemede de ilginç bir savunma yaparak dikkat çekmişti.

Detaylar 👇

Bostancı’nın bugün görülen mahkemesinde mahkemeden tahliye kararı çıktı.

Bostancı’nın bugün görülen mahkemesinde mahkemeden tahliye kararı çıktı.

Ahmet Bostancı’nın tahliye kararını adliyede bulunan bir grup tekbirlerle ‘kutladı’ 👇

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