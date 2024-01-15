8 Yatırım Kurumundan Enflasyon ve Dolar Beklentileri: Raporlarda Borsa Beklentileri Ne Yönde?
8 Yatırım Kurumundan Enflasyon ve Dolar Beklentileri: Raporlarda Borsa Beklentileri Ne Yönde?
Yatırım kurumları 2024 yılı strateji raporlarını yayımladı. İşte Foreks Haber'in derlemesiyle, hangi kurum dolar/TL'de yükseliş bekliyor? Borsa İstanbul'da endeks nereye gider? Enflasyonda düşüş 2024'te ne kadar olacak? Tek tek, dizler için içeriğimizde. Buyurun.
Not: Kurumlar alfabetik olarak sıralanmıştır.
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ALB Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Alnus Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Deniz Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Garanti BBVA dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Gedik Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
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İnfo Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Yapı Kredi Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
Yatırım Finansman dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.
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