8 Yatırım Kurumundan Enflasyon ve Dolar Beklentileri: Raporlarda Borsa Beklentileri Ne Yönde?

Kurun son aylarda aylık olarak enflasyondan daha fazla artmadığı belirtilen raporda, TL’nin de reel olarak değer kazanmaya başladığına işaret edildi. 'TL’de reel değerlenmenin önümüzdeki yıl da devam etmesini bekleyebiliriz' derken, dolar/TL'nin '2024 yılını 38 TL’ye varabilecek bir ivmelenme ile tamamlaması beklenebilir' denildi.

Merkez Bankası’nın sunduğu yol haritasıyla enflasyonda Mayıs 2024’te %70-%75 arasında tepe yapmasının ardından düşmeye başlayacak ve yılsonunda %36’ya kadar gerileyecek beklentilerinden yola çıkarak, '%40-%42 civarında bir enflasyonla 2024 yılını kapatmamız mümkün' denildi.

Borsa İstanbul için de 'yüksek faiz ortamından ve ekonomideki yavaşlamadan görece daha az olumsuz etkilenecek sektörler' için 'havacılık, gıda ve giyim perakende, gıda ve içecek, Telekom, Enerji dağıtım, sigorta, banka ve holding sektörleri Borsada belirsiz bir süre boyunca devam edebilecek yatay eğilimden pozitif ayrışarak yatırımcıya reel getiri sunabilir' diye belirtildi.