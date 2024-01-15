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8 Yatırım Kurumundan Enflasyon ve Dolar Beklentileri: Raporlarda Borsa Beklentileri Ne Yönde?

8 Yatırım Kurumundan Enflasyon ve Dolar Beklentileri: Raporlarda Borsa Beklentileri Ne Yönde?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
15.01.2024 - 17:57

Yatırım kurumları 2024 yılı strateji raporlarını yayımladı. İşte Foreks Haber'in derlemesiyle, hangi kurum dolar/TL'de yükseliş bekliyor? Borsa İstanbul'da endeks nereye gider? Enflasyonda düşüş 2024'te ne kadar olacak? Tek tek, dizler için içeriğimizde. Buyurun. 

Not: Kurumlar alfabetik olarak sıralanmıştır.

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ALB Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

ALB Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Kurun son aylarda aylık olarak enflasyondan daha fazla artmadığı belirtilen raporda, TL’nin de reel olarak değer kazanmaya başladığına işaret edildi. 'TL’de reel değerlenmenin önümüzdeki yıl da devam etmesini bekleyebiliriz' derken, dolar/TL'nin '2024 yılını 38 TL’ye varabilecek bir ivmelenme ile tamamlaması beklenebilir' denildi.

Merkez Bankası’nın sunduğu yol haritasıyla enflasyonda Mayıs 2024’te %70-%75 arasında tepe yapmasının ardından düşmeye başlayacak ve yılsonunda %36’ya kadar gerileyecek beklentilerinden yola çıkarak, '%40-%42 civarında bir enflasyonla 2024 yılını kapatmamız mümkün' denildi. 

Borsa İstanbul için de 'yüksek faiz ortamından ve ekonomideki yavaşlamadan görece daha az olumsuz etkilenecek sektörler' için 'havacılık, gıda ve giyim perakende, gıda ve içecek, Telekom, Enerji dağıtım, sigorta, banka ve holding sektörleri Borsada belirsiz bir süre boyunca devam edebilecek yatay eğilimden pozitif ayrışarak yatırımcıya reel getiri sunabilir' diye belirtildi.

Alnus Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Alnus Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

'Borsada Ekim ayı başından bu yana ortaya çıkan satış baskısı, 2024 yılına dair umutları da törpülemeye başladı' denilirken, 'senenin ikinci yarısında yeni rekorlar kırılmasını ve sene sonuna doğru 5 haneli seviyelerin de test edilmesini bekliyoruz' diye 10 bin üzerine işaret edildi. Senenin ilk

yarısında yüksek kalmasını beklenen faizlerden pozitif etkilenmesi muhtemel sektörler için de bankalar ve finansal kurumlar, sigorta sektörleri vurgulandı. 

2024 yıl sonu enflasyon (TÜFE) için yüzde 42,00 bekelnti sunulurken, Borsa İstanbul BİST 100 Endeksi için yıl içinde maksimum 10.800 seviyesi, dolar kuru için 41,00 TL ve euro kuru için de 50,00 TL beklentisi sunuldu.

Deniz Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Deniz Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

2024’te politika faizinin %45’te sabit kalma ihtimalini oldukça yüksek gören Deniz Yatırım ekibi, TÜFE’nin 2024’ün ilk yarısında ve bilhassa Mayıs ayında %70 bölgesine doğru ilerlemesini beklemekle birlikte yıl sonu için enflasyon beklentisini %40-45 aralığında iletiyor. 

BIST 100 endeksi için 12-ay hedef fiyat seviyesini 10 bin 250 puan seviyesini 11 bin 800'e yükseltti. 9 Ocak kapanışı olan 7736 puan seviyesinden yaklaşık %53 yukarı yönde potansiyele ulaşıyor.

Dolar/TL için de 2024’te değişen para politikası duruşu, reel getiri sunma pozisyonu ve dış fon girişinin yeniden artma riski bulunması reel değerlenme senaryosuyla %40-45 aralığında yükseliş bekleniyor.

Garanti BBVA dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Garanti BBVA dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Türk Lirası’nda reel değer artışı beklenirken, TÜFE’nin 2024 sonunda %45 seviyesinde olacağı ve dolar/TL'nin de enflasyon altında yükselişle 2024 yılını 42 seviyesinde tamamlayacağı öngörülüyor. 

BIST100 endeksi için de 11.500 beklentiyle, %54 potansiyele işaret ediyor.

Gedik Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Gedik Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Gedik Yatırım Dolar/TL tahmini 2024 sonu için 40,00 TL olurken, 2024 ortalaması için ise 35,60 olarak ortaya çıkıyor. 

TÜFE enflasyonu için 2024 yıl sonu öngörüsü yüzde 42 olurken, 2025 yılı ve devamında ise hızlı düşüş sürecinin sürdürülebilirliğinin aynı ölçüde kolay olmayacağı vurgulandı.

BIST 100 Endeksinde de kurumun hedefi %30’luk yükselme potansiyeliyle 10.300 olurken, bankacılık sektöründe %40, sanayii sektörlerinde de %25 oldu.

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İnfo Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

İnfo Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

2024 yılı Mayıs Ayında Enflasyonun %70-75  arasında pick yapması sonrası baz etkisinin de etkisi ile dezenflasyon sürecinin başlaması

kuvvetli bir ihtimal olarak görülüyor. 

2024 yılında politika faizi beklentisi %30-35, enflasyon beklentisi de yaklaşık %39,2 olurken, dolar/TL'de de yıl sonu beklentisi 40,90 olarak görülüyor.

Yapı Kredi Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Yapı Kredi Yatırım dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Kurum, yıllık enflasyonun, Mayıs ayında yüzde 70 civarına ulaştıktan sonra 2024 yılının ikinci yarısında büyük ölçüde baz etkileri nedeniyle keskin bir düşüş göstermesini ve yıl sonunda yüzde 37 civarında TÜFE enflasyonu görmeyi bekliyor. 

BIST100’ün TL bazında 1990’lardan beri ana trend kanalının yukarı yönde kırıldığını, bu eski trendi destek olarak koruyabildiği sürece piyasanın trend kanalını yukarı yönde katlayarak uzun vadede 20.000 hedefini gündeme

getirmesi beklenebileceği belirtiliyor.

Yatırım Finansman dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

Yatırım Finansman dolar/TL ve enflasyonda yükseliş, Borsa İstanbul'da da getiri beklentileri.

2024 sonu BIST100 hedefi 11.400 olup %47 artış potansiyeline işaret ederken, TÜFE’nin Mayıs’ta %70 ile zirveye ulaşmasını ve TCMB’nin politika faizini 3. çeyrek ya da son çeyreğe kadar %45 seviyesinde korumasını dolayısıyla da yılın tamamına yakınında beklenen enflasyona göre pozitif reel getirinin korunması bekleniyor. Enflasyonun 2024 sonunda %42,2 ve yıl genelinde ortalama %54,3 olacağı tahmin ediliyor. TL’nin dolar karşısında enflasyondan daha az değer kaybetmesi ve dolar/TL de varsayımların yılsonu için 37,28 (2023 sonuna göre yaklaşık %27 yükseliş) ve ortalama olarak 33,34 (2023 ortalamasına göre %41 civarında daha yüksek) seviyelerinde olması bekleniyor.

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