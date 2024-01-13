Moody's, Türkiye'nin Kredi Notu Görünümünü Yükseltti

Moody's, 'B3' notunun onaylanmasının, bir yandan Türk ekonomisinde çözülmesi zaman ve politika tutarlılığı gerektiren büyük birikmiş dengesizlikleri, diğer yandan ise nispeten yüksek kişi başına düşen GSYH ve ekonomik büyüme gibi ekonomik gücünü yansıttığını belirtti.

Moody's, dış açıktaki azalmanın 2024'te daha da hızlanmasını, tüm yıl açığının 40 milyar doların (GSYH'nin %3,3'ü) altında olmasını bekliyor.