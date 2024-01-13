Moody's, Türkiye'nin Kredi Notu Görünümünü Yükseltti
Moody's, Türkiye'nin Kredi Notu Görünümünü Yükseltti
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü piyasaların beklentisi doğrultusunda yukarı yönlü revize etti.
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Moody's'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin kredi notu "B3" olarak teyit edildi. Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı. Foreks Haber anketinde de kredi notunun değişmeyeceği, görünümü "pozitif"e çıkacağı görüşü oluşmuştu.
"Manşet enflasyonun yakın vadede daha da artması muhtemel olsa da, enflasyon dinamiklerinin değişmeye başladığına dair işaretler var."
Moody's, dış açıktaki azalmanın 2024'te daha da hızlanmasını, tüm yıl açığının 40 milyar doların (GSYH'nin %3,3'ü) altında olmasını bekliyor.
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