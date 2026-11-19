Sen arkadaş grubunun kriz masası, güvenlik ağı ve gerektiğinde devreye giren çözüm merkezisin! Herkes birbirine girdiğinde sakinliğini koruyabiliyor, ortalık karıştığında kimin neye ihtiyacı olduğunu hemen anlayabiliyorsun. Arkadaşlarının başına bir şey geldiğinde ilk aradığı kişilerden biri olman da tesadüf değil. Bazen herkesin sorumluluğunu üstlenip kendi ihtiyaçlarını ikinci plana atabiliyorsun. Grubun dağılmasını önlemek için gösterdiğin çaba gerçekten büyük ama her sorunu tek başına çözmek zorunda değilsin. Senin bakanlığında düzen var, güven var, bir de gerektiğinde açılan acil durum hattı var!