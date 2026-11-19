Arkadaş Grubun Bir Kabine Olsa Sen Hangi Bakan Olurdun?
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Arkadaş grubunda herkesin kendine has bir görevi var. Biri bütün planları yapıyor, biri dedikoduları yönetiyor, biri kriz anlarında ortadan kayboluyor, diğeri ise grubun neşe kaynağı oluyor. Peki sen arkadaş grubunun kabinesinde hangi bakan olurdun? Hemen çözmeye başla! 👇
1. Arkadaş grubunda bir sorun çıktığında ilk yaptığın şey ne olur?
2. Arkadaşlarınla bir tatil planı yapacaksınız. Sen hangi görevi üstlenirsin?
3. Arkadaş grubunun en büyük problemi sence ne?
4. Bunlardan hangisi seni temsil ediyor?
5. 14. Arkadaşların sana bir lakap takacak olsa hangisi daha uygun olurdu?
6. Peki arkadaş grubunda herkesin uyması gereken tek bir kural koyabilsen ne olurdu?
7. Diyelim ki arkadaşlarınla bir yarışmaya katıldınız. Sen hangi rolde olursun?
8. Hangi özelliğinle gurur duyarsın?
9. Arkadaş grubun seni hangi özelliğinle hatırlasın istersin?
İçişleri Bakanı!
Adalet Bakanı!
Kültür ve Turizm Bakanı!
Hazine ve Maliye Bakanı!
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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