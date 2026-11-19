Toner, bazı süpürgelerin toz ve kir dışında bir şey çekmek için tasarlanmadığını hatırlatıyor. Evde ya da gelen misafirler arasında tarçına alerjisi olan biri olmadığından da emin olmak gerekiyor.

Sıklık ise ihtiyaca göre değişiyor. Sık sık evcil hayvan tüyü ya da kokulu yemek kırıntısı süpürülen evlerde her temizlikten önce yapılabiliyor. Diğer durumlarda hazneyi doldurmamak için yalnızca gerektiğinde uygulamak yeterli.