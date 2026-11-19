Elektrikli Süpürgedeki Kötü Kokuya Mutfaktan Çözüm: Haznesine Bir Çay Kaşığı Serpmek Yetiyor
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Evcil hayvan tüyü ve yemek kırıntıları zamanla elektrikli süpürgeye kötü bir koku sindirebiliyor. Temizlik uzmanları buna karşı pahalı ürünler yerine hemen her evde bulunan bir baharatı öneriyor: öğütülmüş tarçın.
Ayrıntılar haberimizde.
Hazneli süpürgelerde tarçın doğrudan toz haznesine serpiliyor.
Yarım ila bir çay kaşığı tarçın fazlasıyla yetiyor.
Denemeden önce süpürgenin kullanım kılavuzuna bakmak gerekiyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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