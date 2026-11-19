Ağzı dar, içi yağlı, çalkaladıkça daha da kayganlaşan bir şişe... Mutfakta temizlemesi en zor şeylerden biri yağ şişesi olabilir!

Neyse ki evde zaten bulunan birkaç malzemeyle bu iş dakikalar içinde hallediliyor, sert kimyasala da gerek kalmıyor. Buyurun, beraber bakalım!