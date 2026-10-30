article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Halıdaki Kötü Kokuyu Gidermek İçin Üzerine Serpin: 15 Dakika Bekletmek Yetiyor

Halıdaki Kötü Kokuyu Gidermek İçin Üzerine Serpin: 15 Dakika Bekletmek Yetiyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 11:06
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Halılar zamanla koku tutabiliyor ve bu koku her zaman süpürmekle geçmiyor. Mutfaktaki karbonat, kuru halıya serpilip bir süre bekletildiğinde kokuyu emerek yüzeyi tazeliyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karbonatı ilk kez kullanmadan önce halının görünmeyen bir köşesinde renk testi yapmak gerekiyor.

Karbonatı ilk kez kullanmadan önce halının görünmeyen bir köşesinde renk testi yapmak gerekiyor.

Bunun için yarım yemek kaşığı karbonat, yaklaşık 120 mililitre suyla karıştırılıyor. Karışımdan biraz halının göze çarpmayan bir yerine dökülüyor ve kuruması bekleniyor.

Ardından bölge süpürülüp halının rengi kontrol ediliyor. Renkte bir değişiklik yoksa karbonat halının geri kalanında kullanılabiliyor.

Rutin temizlikte karbonat yalnızca kuru halıya ve hafifçe serpiliyor.

Rutin temizlikte karbonat yalnızca kuru halıya ve hafifçe serpiliyor.

Koridor, giriş ya da kanepe önü gibi çok kullanılan yerlerde miktar biraz artırılabiliyor. Bekleme süresinin ardından halı her zamanki gibi elektrik süpürgesiyle süpürülüyor.

Karbonatın işi süpürgede de bitmiyor. Toz torbasına ya da haznesine geçen karbonat, orada da koku gidermeye devam ediyor.

Karbonat halıda ne kadar uzun kalırsa o kadar çok koku, kir ve yağ emiyor.

Karbonat halıda ne kadar uzun kalırsa o kadar çok koku, kir ve yağ emiyor.

Önerilen en kısa bekleme süresi yaklaşık 15 dakika. Daha derin bir temizlik isteyenler karbonatı akşam serpip sabah süpürebiliyor.

Lekelerde yöntem biraz değişiyor. Yağlı lekelerde önce lekenin üzerine kâğıt havluyla bastırılıyor, ovalamadan fazla yağ alınıyor. Ardından bol karbonat serpilip en az bir gece bekletiliyor.

Yağsız lekelerde ise karbonatın üzeri sıcak suyla nemlendirilmiş, sıkılmış bir bezle örtülüyor. Bu şekilde en az 3 saat bekletildikten sonra bölge süpürülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın