Halıdaki Kötü Kokuyu Gidermek İçin Üzerine Serpin: 15 Dakika Bekletmek Yetiyor

Koridor, giriş ya da kanepe önü gibi çok kullanılan yerlerde miktar biraz artırılabiliyor. Bekleme süresinin ardından halı her zamanki gibi elektrik süpürgesiyle süpürülüyor.

Karbonatın işi süpürgede de bitmiyor. Toz torbasına ya da haznesine geçen karbonat, orada da koku gidermeye devam ediyor.