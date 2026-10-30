Halıdaki Kötü Kokuyu Gidermek İçin Üzerine Serpin: 15 Dakika Bekletmek Yetiyor
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Halılar zamanla koku tutabiliyor ve bu koku her zaman süpürmekle geçmiyor. Mutfaktaki karbonat, kuru halıya serpilip bir süre bekletildiğinde kokuyu emerek yüzeyi tazeliyor.
Karbonatı ilk kez kullanmadan önce halının görünmeyen bir köşesinde renk testi yapmak gerekiyor.
Rutin temizlikte karbonat yalnızca kuru halıya ve hafifçe serpiliyor.
Karbonat halıda ne kadar uzun kalırsa o kadar çok koku, kir ve yağ emiyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın