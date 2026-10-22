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Bitirim İkili Sirke ve Karbonatı Temizlikte Kullanmanın 12 Yolu

Bitirim İkili Sirke ve Karbonatı Temizlikte Kullanmanın 12 Yolu

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 09:04
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Evinizi pırıl pırıl tutmak için kimyasal maddelere ihtiyacınız yok. Özellikle son yıllarda popüler olan doğal temizlik ürünleri, doğru şekilde kullanıldığında güzel bir temizlik sağlıyor. Örneğin alkali yapıdaki karbonat ile asidik sirke bir araya geldiğinde ortaya çıkan karbondioksit kabarcıkları, inatçı kirleri yüzeyden adeta kaldırıp atıyor. 

Mutfaktan banyoya, halıdan çamaşır makinesine kadar evin her köşesinde işe yarayan bu ikiliyi nasıl kullanacağınızı tek tek anlattık. Karbonat ile sirkeyi karıştırmak zehirli gaz çıkarmaz ama karışım hızla köpürdüğü için biraz geri durmakta fayda var. Unutmayın, karışımı her seferinde taze hazırlayın ve temizlik için beyaz sirke tercih edin.

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Mutfakta fırından kupalara kadar her şeyi kurtarıyor.

Mutfakta fırından kupalara kadar her şeyi kurtarıyor.

Tıkanmaya başlayan ya da kötü kokan gidere yarım su bardağı karbonat serpin, üzerine bir su bardağı sirke dökün. Köpürme bitince sıcak suyu beş dakika açık bırakın, ardından bol soğuk suyla durulayın. 

Fırın için yarım su bardağı limon suyunu bir su bardağı sirkeyle sprey şişesinde karıştırıp iç yüzeylere sıkın, 10 dakika sonra üzerine karbonat serpin, 10 dakika daha bekleyip nemli bezle silin. 

Dibi tutmuş tavalara karbonat serpip sirke püskürtün, köpürme bitince süngerle ovup sıcak suyla yıkayın; yalnız alüminyum tavalarda bu yöntemi kullanmayın.

Çay ve kahvenin kupalarda bıraktığı lekeler için eşit miktarda karbonat ve sirkeyi lekeye sürün, köpürme durunca silin. Desenli ya da sırlı yüzeylerden ve plastik termoslardan uzak tutun.

Banyoda kirecin, küfün ve kokunun panzehiri.

Banyoda kirecin, küfün ve kokunun panzehiri.

Musluklardaki kireç için sirkeye batırdığınız bir bezi musluk çevresine sarıp iki saat bekletin, ardından eşit miktarda karbonat ve sudan yaptığınız macunla küçük bir fırçayla ovun. 

Duş başlığını söküp sirke dolu bir poşette bir gece bekletin, sabah üzerine karbonat serpip fırçalayın ve durulayın. 

Klozetin içine sirke sıkıp bolca karbonat serpin, beş dakika sonra fırçalayın; bu yöntem tüm mikropları öldürmese de kireç lekesini ve kokuyu gideriyor. 

Derzler için karbonat ve sudan yoğun bir macun yapıp fırçayla sürün, üzerine sirke sıkıp 10 dakika bekleyin. 

Sabun kalıntısı ve küf için de 1 ⅓ su bardağı karbonat, yarım su bardağı sıvı bulaşık deterjanı, yarım su bardağı su ve 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyle kendi banyo spreyinizi hazırlayabilirsiniz.

Halı, çamaşır ve evcil hayvan yatakları için de işe yarıyor ama her yüzeye uygun değil.

Halı, çamaşır ve evcil hayvan yatakları için de işe yarıyor ama her yüzeye uygun değil.

Halıdaki lekeler için iki yemek kaşığı karbonata macun kıvamı alana kadar sirke ekleyin, köpürürken lekeye yedirip bir gece bekletin ve sabah süpürün; öncesinde görünmeyen bir köşede denemeyi unutmayın. 

Uzun süre dolapta kalıp rutubet kokan kumaşları yıkarken deterjanın yanına yarım su bardağı karbonat ekleyin, durulama aşamasında da bir su bardağı sirke koyun. 

Yıkanamayan evcil hayvan yataklarını sirkeyle nemlendirip üzerine karbonat serpin, sirke kuruyunca iyice süpürün. Yalnız karbonatın aşındırıcı yapısı bazı yüzeyleri çizebiliyor: cam, alüminyum, mermer ve kuvars, seramik ocaklar, ahşap mobilya ve parkeler, gümüş çatal bıçak ile altın kaplama eşyalarda bu ikiliyi kullanmamak gerekiyor.

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Yaşam Editörü
Yazmaya olan ilgimi profesyonel bir şekilde Onedio'da sürdürüyorum. SEO içerikleriyle bilgilendirici haberler sunuyor, ilgi çekici konularda içerik üretmeye devam ediyorum.
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