Bitirim İkili Sirke ve Karbonatı Temizlikte Kullanmanın 12 Yolu

Halıdaki lekeler için iki yemek kaşığı karbonata macun kıvamı alana kadar sirke ekleyin, köpürürken lekeye yedirip bir gece bekletin ve sabah süpürün; öncesinde görünmeyen bir köşede denemeyi unutmayın.

Uzun süre dolapta kalıp rutubet kokan kumaşları yıkarken deterjanın yanına yarım su bardağı karbonat ekleyin, durulama aşamasında da bir su bardağı sirke koyun.

Yıkanamayan evcil hayvan yataklarını sirkeyle nemlendirip üzerine karbonat serpin, sirke kuruyunca iyice süpürün. Yalnız karbonatın aşındırıcı yapısı bazı yüzeyleri çizebiliyor: cam, alüminyum, mermer ve kuvars, seramik ocaklar, ahşap mobilya ve parkeler, gümüş çatal bıçak ile altın kaplama eşyalarda bu ikiliyi kullanmamak gerekiyor.