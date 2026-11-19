Balkonunuz tam güneş ya da ona yakın ışık alıyorsa lavanta ideal bir seçim. Treehugger'a göre yetiştirmesi çok kolay ve kökleri bir kez yerleştikten sonra kuraklığa da dayanıklı. Güneş vurduğunda yayılan kokusu balkondan eve kadar ulaşıyor.

Işık: Tam güneş

Sulama: Haftada bir

Evcil hayvanlar: Kedi ve köpekler için zehirli