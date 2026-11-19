Bahçeniz Yoksa Dert Etmeyin: Balkonda Rahatça Yetişen 10 Bitki
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Küçücük bir balkon bile doğru bitkilerle evin en sevilen köşesine dönüşebilir.
Ancak balkon bitkileri ömürlerini dışarıda geçirdiği için seçim yapmadan önce balkonunuzu gözlemlemek gerekiyor. Günde kaç saat güneş alıyor, yoksa hep gölgede mi? Çevre ve yaşam sitesi Treehugger'ın listesinde güneşi seven, yarı gölgeye uyum sağlayan ve gölgede yetişen bitkiler bir arada. İşte o listeden seçtiğimiz 10 bitki.
Lavanta
Biberiye
Nane
Küpe çiçeği (Fuşya)
Begonya
Kadife çiçeği
Latin çiçeği
Aloe vera
Para ağacı (Yeşim bitkisi)
Boston eğreltisi
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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