Kış Gelmeden İçeri Almanız Gereken Bitkiler Açıklandı
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Yazı bahçede ya da balkonda geçiren bazı bitkiler kış soğuğuna dayanamıyor. Kraliyet Bahçecilik Derneği'nin (RHS) önerilerine göre bu bitkilerin kışı nerede geçireceğine karar verirken her birinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığa bakmak gerekiyor.
İşte detaylar...
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Sardunya, begonya ve küpe çiçeği kışı 15-20 derecelik bir ortamda geçirmeyi seviyor.
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Daha ekonomik bir seçenek olan 10 derecelik ortam da birçok bitki için yeterli.
Bazı tırmanıcı bitkiler için 5-7 derece bile yeterli koruma sağlıyor.
Sukulentler ve soğanlı bitkiler kışı pencere önünde de geçirebiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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