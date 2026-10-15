Kış Gelmeden İçeri Almanız Gereken Bitkiler Açıklandı

Bu bitkiler için en uygun yer, yaklaşık 15-20 dereceye kadar ısıtılan bir kış bahçesi. Gardenya ve melek borazanı (brugmansia) da yüksek sıcaklık isteyen bitkiler arasında.

Don riski olan bölgelerde kış bahçesi; soğuğa hassas, bol ışık ve kuru ortam isteyen bitkiler için ideal bir ortam sunuyor.