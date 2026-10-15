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Kış Gelmeden İçeri Almanız Gereken Bitkiler Açıklandı

Kış Gelmeden İçeri Almanız Gereken Bitkiler Açıklandı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 17:18
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Yazı bahçede ya da balkonda geçiren bazı bitkiler kış soğuğuna dayanamıyor. Kraliyet Bahçecilik Derneği'nin (RHS) önerilerine göre bu bitkilerin kışı nerede geçireceğine karar verirken her birinin ihtiyaç duyduğu sıcaklığa bakmak gerekiyor.

İşte detaylar...

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Sardunya, begonya ve küpe çiçeği kışı 15-20 derecelik bir ortamda geçirmeyi seviyor.

Sardunya, begonya ve küpe çiçeği kışı 15-20 derecelik bir ortamda geçirmeyi seviyor.

Bu bitkiler için en uygun yer, yaklaşık 15-20 dereceye kadar ısıtılan bir kış bahçesi. Gardenya ve melek borazanı (brugmansia) da yüksek sıcaklık isteyen bitkiler arasında.

Don riski olan bölgelerde kış bahçesi; soğuğa hassas, bol ışık ve kuru ortam isteyen bitkiler için ideal bir ortam sunuyor.

Daha ekonomik bir seçenek olan 10 derecelik ortam da birçok bitki için yeterli.

Daha ekonomik bir seçenek olan 10 derecelik ortam da birçok bitki için yeterli.

Isıtılmayan ve yaklaşık 10 derecede kalan bir kış bahçesi; Çin gülü (Hibiscus rosa-sinensis), plectranthus ve plumbago için uygun. Az sulanmaları şartıyla begonvil, narenciye ve klivya da bu sıcaklıkta kışı geçirebiliyor.

Bazı tırmanıcı bitkiler için 5-7 derece bile yeterli koruma sağlıyor.

Bazı tırmanıcı bitkiler için 5-7 derece bile yeterli koruma sağlıyor.

Saksıda yetişen Jasminum polyanthum gibi tırmanıcı yaseminler, hassas adaçayı türleri ve ekiyumlar 5-7 derecenin üzerindeki ortamlarda korunabiliyor. Kordilin ve kalistemon gibi güney yarımkürenin hassas bitkileri de bu gruba giriyor.

Sukulentler ve soğanlı bitkiler kışı pencere önünde de geçirebiliyor.

Sukulentler ve soğanlı bitkiler kışı pencere önünde de geçirebiliyor.

Agav ve eşeverya gibi sukulentler ile frezya ve nerine gibi soğanlı bitkiler pencere önünde tutulabiliyor. Ancak bu bitkilerin kış boyunca kuru kalması gerekiyor.

RHS, bitkileri içeri taşımaya sıcaklık 12 derecenin altına düştüğünde başlamayı öneriyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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