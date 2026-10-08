Dökülen Yaprakları Sakın Atmayın: Bahçenin Toprağını Bedavaya İyileştiriyor
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Parçalanan yapraklar, bitkilerin çevresine malç olarak serilebiliyor.
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Delikli bir torbada bekletilen yapraklar, yaklaşık iki yılda yaprak kompostuna dönüşüyor.
İki yılını dolduran yaprak kompostu tohum ekiminde bile kullanılabiliyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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