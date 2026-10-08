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Dökülen Yaprakları Sakın Atmayın: Bahçenin Toprağını Bedavaya İyileştiriyor

Dökülen Yaprakları Sakın Atmayın: Bahçenin Toprağını Bedavaya İyileştiriyor

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 17:46
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Sonbaharda bahçeleri kaplayan yaprakları çoğu kişi toplayıp atıyor. Oysa bu yapraklar malç olarak kullanılabiliyor, birkaç yıl içinde de değerli bir toprak iyileştiricisine dönüşüyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Parçalanan yapraklar, bitkilerin çevresine malç olarak serilebiliyor.

Parçalanan yapraklar, bitkilerin çevresine malç olarak serilebiliyor.

Malç, nemi korumak ve yabani otları bastırmak için toprağın üzerine serilen koruyucu bir katman. Soğuk havalarda bitki köklerini yalıtıyor ve toprak sıcaklığının dengede kalmasına yardım ediyor.

Yaprakları çim biçme makinesi ya da yaprak öğütücüyle parçalayıp çalıların, ağaçların ve tarhların çevresine yaymak yeterli. Ancak katmanı bitki gövdesine dayamamak gerekiyor, çünkü bu çürümeye yol açabiliyor.

Delikli bir torbada bekletilen yapraklar, yaklaşık iki yılda yaprak kompostuna dönüşüyor.

Delikli bir torbada bekletilen yapraklar, yaklaşık iki yılda yaprak kompostuna dönüşüyor.

Yapraklar bir çöp torbasına dolduruluyor, kuruysa nemlendiriliyor. Torbaya bıçak ya da bahçe çatalıyla delikler açılıyor, ağzı gevşekçe bağlanıp göz önünde olmayan bir yere kaldırılıyor.

En iyi sonucu meşe, kayın ve gürgen yaprakları veriyor. Dağ akçaağacı, ceviz ve at kestanesi gibi kalın yapraklar daha geç çürüdüğü için önce parçalanmalı. Ana yolların kenarındaki yapraklar hava kirliliğinden etkilenebildiği için sakin sokaklardan toplananlar tercih ediliyor.

İki yılını dolduran yaprak kompostu tohum ekiminde bile kullanılabiliyor.

İki yılını dolduran yaprak kompostu tohum ekiminde bile kullanılabiliyor.

İyi çürümüş kompost, tohum ekim harcı olarak kullanılabiliyor. Keskin kum, bahçe kompostu ve kaliteli toprakla karıştırıldığında da saksı toprağı elde ediliyor.

İki yıldan genç kompost da boşa gitmiyor. Malç, toprak iyileştirici, çimler için sonbahar üst örtüsü ya da boş toprağın kış örtüsü olarak işe yarıyor. Yalnız yaprak yığınlarına yabani ot tohumları karışabildiği için bu kompostu otların sorun olacağı alanlarda kullanmamak gerekiyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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