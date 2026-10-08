Dökülen Yaprakları Sakın Atmayın: Bahçenin Toprağını Bedavaya İyileştiriyor

Yapraklar bir çöp torbasına dolduruluyor, kuruysa nemlendiriliyor. Torbaya bıçak ya da bahçe çatalıyla delikler açılıyor, ağzı gevşekçe bağlanıp göz önünde olmayan bir yere kaldırılıyor.

En iyi sonucu meşe, kayın ve gürgen yaprakları veriyor. Dağ akçaağacı, ceviz ve at kestanesi gibi kalın yapraklar daha geç çürüdüğü için önce parçalanmalı. Ana yolların kenarındaki yapraklar hava kirliliğinden etkilenebildiği için sakin sokaklardan toplananlar tercih ediliyor.